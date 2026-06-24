В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка

В Нидерландах после внесения изменений в закон об эвтаназии впервые была проведена процедура прекращения жизни с помощью врача для ребенка младше 12 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Софи Херманс в ежегодном отчете, представленном парламенту.

По словам министра, в прошлом году эта процедура была проведена для ребенка, страдающего неизлечимым тяжелым заболеванием. Однако данные о его возрасте и диагнозе не разглашаются. Теперь прокуратура изучит, были ли действия участвовавшего в этом врача законными.

Правительство Нидерландов в 2024 году утвердило правила, разрешающие эвтаназию для тяжелобольных детей в возрасте от 1 до 12 лет. Согласно закону, эта практика может применяться только в случаях, когда страдания пациента крайне тяжелы и нет возможности улучшить его состояние.

Кроме того, перед принятием решения врачи должны соблюсти ряд строгих требований. Они обязаны оценить состояние пациента, предоставить всю информацию, убедиться в отсутствии других методов лечения и получить заключение независимого врача. Для детей младше 12 лет согласие родителей является обязательным.

Сообщается, что данный закон может быть применен примерно к 5–10 детям в год. Нидерланды стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию при строгих условиях в 2002 году. Бельгия же с 2014 года разрешает процедуру прекращения жизни с помощью врача для детей всех возрастов.

Согласно официальным данным, в прошлом году в Нидерландах было зарегистрировано 10 341 случай, связанных с эвтаназией или ассистированным самоубийством. Этот показатель вырос на 3,8% по сравнению с предыдущим годом.