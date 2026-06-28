ЧМ-2026. На какой стадии может состояться противостояние Месси и Роналду?

·43·Спорт
ЧМ-2026. На какой стадии может состояться противостояние Месси и Роналду?

Сборная Португалии в последнем туре группового этапа чемпионата мира сыграла вничью с Колумбией (0:0) и не смогла занять первое место в группе. В итоге колумбийцы стали лидерами с 7 очками, а португальцы остались на второй строчке с 5 очками.

Столкновение возможно только в финале

Этот результат серьезно повлиял на сетку плей-офф турнира. Историческое противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которого с нетерпением ждали многие футбольные болельщики, теперь не состоится на ранних стадиях плей-офф. Их пути могут пересечься только в финале чемпионата мира.

Первые соперники звезд в плей-офф

Обе легенды готовятся к матчам 1/16 финала со своими командами:

  • Португалия: 3 июля выйдет на поле против сборной Хорватии.

  • Аргентина: Спустя день, 4 июля, проведет матч против Кабо-Верде.

Последний танец: Роналду 41 год, Месси 39 лет

По мнению экспертов, чемпионат мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, с большой вероятностью станет последним мундиалем в карьере обоих футболистов.

Криштиану Роналду в феврале этого года исполнилось 41 год, а Лионель Месси именно в период проведения этого турнира отметил 39-летие.

Будем следить за тем, какая из легенд зайдет дальше в этом историческом турнире. Делитесь новостями с футбольными болельщиками!

Криштиану РоналдуЛионель МессиПортугалияАргентинаКанада
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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