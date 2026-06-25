В небе Лондона появился гигантский дракон

·4·Мир
В небе Лондона появился гигантский дракон

24 июня жители Лондона стали свидетелями необычного зрелища. Появление в небе над городом гигантского дракона привело многих в восторг, а некоторых в первые минуты даже напугало.

Как выяснилось, это была специальная акция, организованная в честь премьеры 3-го сезона популярного сериала «Дом Дракона» (House of the Dragon). В рамках мероприятия над знаковыми местами Лондона — Тауэром и рекой Темзой — пролетела механическая модель дракона длиной 8 метров.

Модель дракона была создана авиационной компанией из Германии и весит 13 килограммов. Разработка и подготовка данного проекта заняли почти три месяца.

Необычная акция вызвала большой интерес и в социальных сетях. Многие пользователи делятся видео моментами полета гигантского дракона, называя это одной из самых впечатляющих рекламных кампаний к премьере сериала.

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