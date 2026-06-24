Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная

Многие видели, как Абдукодир Хусанов расплакался от горечи после матча против Португалии. Это не были просто эмоции после обычного поражения. Он лучше многих игроков сборной понимает требования, темп и давление европейского футбола, потому что сам проходил через трудности, ошибки и постепенную адаптацию в этой среде.

Его выходы из защиты и продвижение вперед во время игры не были случайными. Хусанов почувствовал разницу на поле. Он раньше остальных осознал, в чем команда отстает и с какой скоростью действует соперник.

Его первые шаги в английской Премьер-лиге также не были легкими. В матче против «Челси» он допускал ошибки и подвергался жесткой критике. Но со временем эти трудности сделали его более сильным игроком. Сейчас мы видим, какого уровня достиг Абдукодир.

Сборная Узбекистана сейчас находится на аналогичном этапе. Команда впервые участвует в чемпионате мира, и жребий забросил её в одну из самых сложных групп. Матчи против Колумбии и Португалии стали серьезным испытанием. Результат болезненный, но футбол такого уровня познается именно через подобные ошибки, поражения и давление.

Если Абдукодир закалился, играя против сильных соперников в Европе, то и национальная сборная проходит через этот же процесс на чемпионате мира. Такие матчи учат футболистов быстрее принимать решения, действовать под давлением и адаптироваться к высокому темпу.

Поэтому сейчас не время критиковать команду или смеяться над игроками. Они переживают сложный переходный период. Как и Абдукодир, они могут подняться после ошибок, стать сильнее и выйти на новый уровень.

В такие моменты сборную нужно поддерживать, потому что сейчас наступает самый трудный отрезок этого пути.