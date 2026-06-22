Узбекская модель победила в международном конкурсе

Нафиса Назарбоева достойно представила нашу страну на международном конкурсе красоты и завоевала главный приз.

23-летняя модель приняла участие в престижном конкурсе «Мисс Ворлд Некст Топ Модел», прошедшем в Ливане, опередив участниц из более чем 30 стран. Этот результат вновь способствовал признанию имени Узбекистана на международной арене.

Данный конкурс ежегодно организуется в Ливане, объединяя профессиональных моделей и представителей индустрии красоты из разных уголков мира. В нем высоко оцениваются не только внешние данные участниц, но и их интеллект, сценическая культура, манеры и профессионализм.

Победа Нафисы Назарбоевой признана не только её личным достижением, но и важным успехом для Узбекистана. Это свидетельствует о растущем интересе молодежи нашей страны к сфере моды и красоты.