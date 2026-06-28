Кто станет соперниками Португалии, Колумбии и ДР Конго в плей-офф

В группе «К» чемпионата мира по футболу официально завершились все матчи. После драматичных игр последнего тура определились соперники и расписание матчей 1/16 финала для сборных, вышедших из данной группы в стадию плей-офф.

Краткие итоги последнего тура:

ДР Конго — Узбекистан 3:1 (Несмотря на то, что наши представители вышли вперед благодаря быстрому голу Эльдора Шомуродова, из-за ошибок во втором тайме им пришлось потерпеть досадное поражение).

Колумбия — Португалия 0:0 (В напряженной борьбе двух грандов ворота остались незабитыми, и этот результат вывел обе команды в следующий этап).

Пары 1/16 финала и официальные даты:

По итогам группового этапа лидеры группы «К» в первом раунде плей-офф встретятся со следующими соперниками:

Португалия — Хорватия. Этот поединок, который обещает стать одним из самых центральных и жарких противостояний плей-офф, 3 июля состоится в этот день. Колумбия — Гана. Матч на выбывание между колумбийцами, занявшими первое место в группе, и африканцами 4 июля назначен на эту дату. ДР Конго — Англия. Сборную ДР Конго, прошедшую в плей-офф благодаря победе над Узбекистаном, ожидает один из главных фаворитов турнира.

Хотя групповой этап турнира для наших представителей завершен, впереди нас ждут самые напряженные и не прощающие ошибок матчи плей-офф чемпионата мира. Поделитесь этой новостью с друзьями-футбольными болельщиками!