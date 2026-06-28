Узбекистан больше всего затратил на импорт машин и транспортного оборудования

·18·Экономика
Узбекистан больше всего затратил на импорт машин и транспортного оборудования

В первые четыре месяца 2026 года Узбекистан импортировал товаров и услуг на сумму 16,4 млрд долларов. Согласно отчету национального статистического комитета, наибольшая часть расходов пришлась на машины и транспортное оборудование.

Объем импорта по данному направлению составил 5,5 млрд долларов. Это означает рост на 29,1% по сравнению с январем–апрелем прошлого года.

На промышленные товары было затрачено 2,5 млрд долларов. Импорт химической продукции составил 2 млрд долларов, а импорт продуктов питания и живых животных — 1,9 млрд долларов. Самый высокий рост был зафиксирован в продовольственном секторе, где показатель увеличился на 47,2%.

Импорт услуг достиг 1,6 млрд долларов, минерального топлива и смазочных материалов — 1,4 млрд долларов. Импорт готовых изделий составил 585,7 млн долларов, а непродовольственного сырья — 464,8 млн долларов.

Также 217,7 млн долларов было потрачено на животные и растительные жиры, масла и воски, а 100,5 млн долларов — на напитки и табачные изделия.

Узбекистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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