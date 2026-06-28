В городе Starbase, основанном Илоном Маском, впервые создано полицейское управление

·35·Технологии
В городе Starbase, основанном Илоном Маском, впервые создано полицейское управление

Город-космодром Starbase, построенный компанией SpaceX на юге штата Техас (США), обзавелся собственной системой правопорядка. В этом технологическом хабе впервые назначен начальник полиции. Данный шаг является важным этапом не только в осуществлении космических полетов, но и в формировании полноценной городской инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно решению городского комитета, на эту ответственную должность был утвержден лейтенант полиции Гленн Беннетт, прибывший из города Белтон, штат Техас. Администратор города Кайетана Поланко отметила, что процесс подбора был непростым, и выразила удовлетворение тем, что удалось найти кандидата, готового к новым вызовам и способного обеспечить безопасность развивающегося региона.

Опытный военный и профессиональный детектив

Биография Гленна Беннетта показывает, что его назначение на этот пост не было случайным. С 2006 по 2021 год он служил в армии США и принимал участие в боевых действиях в Афганистане. С 2015 года он работает в системе полиции, где руководил отделами специальных операций и уголовного розыска. Кроме того, он является сертифицированным тренером по КроссФит и участником международных полицейских игр.

Конкуренция на должность начальника полиции Starbase была крайне высокой. По данным Иксбт.ком, свои заявки подали более 50 кандидатов, включая опытных руководителей из разных городов Техаса и даже специалистов из штата Огайо. Среди претендентов были те, кто предлагал нестандартные методы патрулирования, однако комиссия отдала предпочтение классическому опыту и военной дисциплине Беннетта.

Новый облик технологического центра

Starbase — это не просто площадка для запуска ракет, а центр планов Илона Маска по колонизации Марса. Здесь живут тысячи инженеров, рабочих и их семьи. Поэтому вопрос обеспечения общественной безопасности в этом районе имеет стратегическое значение для SpaceX. Создание полицейского участка укрепляет правовой статус территории.

С региональной точки зрения развитие городов, основанных частными корпорациями, таких как Starbase, создает новые прецеденты в законодательстве США. Теперь Гленну Беннетту предстоит не только поддерживать порядок, но и адаптироваться к специфическим потребностям сообщества, формирующегося вокруг самой передовой технологической компании в мире.

Напомним, что в феврале этого года были объявлены планы по созданию полицейского участка на территории Starbase. В настоящее время SpaceX продолжает испытания своих ракет Starship, и городская инфраструктура расширяется так же стремительно, как и ракетные технологии.

SpaceXElon MuskStarbaseTexasТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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