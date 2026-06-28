ЧМ-2026. ДР Конго — Узбекистан 3:1 (смотрите забитые голы)

·4·Спорт
ЧМ-2026. ДР Конго — Узбекистан 3:1 (смотрите забитые голы)

На чемпионате мира продолжаются матчи 3-го тура. В группе K прошли игры заключительного тура.

Сборная Узбекистана уступила ДР Конго и заняла последнее место, не набрав ни одного очка.

Таким образом, конголезцы вместе с Португалией и Колумбией вышли в плей-офф.

ЧМ-2026. Группа K. 3-й тур
ДР Конго — Узбекистан 3:1
Голы: Майеле 78, Висса 68 (пен), 90+1 (дубль) — Шамуродов 10.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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