ЧМ-2026. ДР Конго — Узбекистан 3:1 (смотрите забитые голы)

На чемпионате мира продолжаются матчи 3-го тура. В группе K прошли игры заключительного тура.

Сборная Узбекистана уступила ДР Конго и заняла последнее место, не набрав ни одного очка.

Таким образом, конголезцы вместе с Португалией и Колумбией вышли в плей-офф.

ЧМ-2026. Группа K. 3-й тур

ДР Конго — Узбекистан 3:1

Голы: Майеле 78, Висса 68 (пен), 90+1 (дубль) — Шамуродов 10.