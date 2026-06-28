Месси обошел всех: он стал лучшим игроком группового этапа

·1·Спорт
Месси обошел всех: он стал лучшим игроком группового этапа

Лионель Месси вновь не оставил шансов молодым соперникам. 39-летний звездный аргентинец набрал наивысший балл на групповом этапе ЧМ-2026, опередив таких футболистов, как Холанд, Мбаппе и Винисиус.

Однако превосходство Месси не ограничилось только рейтингом — количество его голов также приводит всех в восторг.

Выбор WhoScored: Месси на первом месте

Статистический портал WhoScored признал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Месси вышел на поле в трех матчах, забил 6 голов и набрал в среднем 8,92 балла.

Даже в 39 лет Месси остается самым высокооцененным футболистом мундиаля.

Холанд и Мбаппе также остались позади

Рейтинг лучших футболистов группового этапа выглядит следующим образом:

Место

Футболист

Сборная

Оценка

1

Лионель Месси

Аргентина

8,92

2

Эрлинг Холанд

Норвегия

8,87

3

Килиан Мбаппе

Франция

8,33

4

Винисиус Жуниор

Бразилия

8,29

5

Усман Дембеле

Франция

8,16

Как видно, Холанд очень приблизился к Месси, но аргентинская звезда все равно сохранила первое место.

Забил даже, выйдя на замену

Месси не начинал в основном составе матч против Иордании в последнем туре группового этапа.

Он вышел на замену во втором тайме и красиво забил гол со штрафного, способствуя победе Аргентины со счетом 3:1.

Этот гол стал шестым мячом Месси на турнире.

Лидер и в гонке бомбардиров

На данный момент Лионель Месси также занимает первое место в списке бомбардиров ЧМ-2026.

Такой результат 39-летнего футболиста еще раз показал, почему он признан одним из величайших игроков в истории футбола.

Как вы думаете, сможет ли Месси привести Аргентину к чемпионству и на этом чемпионате мира? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.

Лионел МессиАргентинаЭрлинг ХолландКилиан МбаппеВинисиус Жуниор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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