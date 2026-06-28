Месси обошел всех: он стал лучшим игроком группового этапа
Лионель Месси вновь не оставил шансов молодым соперникам. 39-летний звездный аргентинец набрал наивысший балл на групповом этапе ЧМ-2026, опередив таких футболистов, как Холанд, Мбаппе и Винисиус.
Однако превосходство Месси не ограничилось только рейтингом — количество его голов также приводит всех в восторг.
Выбор WhoScored: Месси на первом месте
Статистический портал WhoScored признал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Месси вышел на поле в трех матчах, забил 6 голов и набрал в среднем 8,92 балла.
Даже в 39 лет Месси остается самым высокооцененным футболистом мундиаля.
Холанд и Мбаппе также остались позади
Рейтинг лучших футболистов группового этапа выглядит следующим образом:
Место
Футболист
Сборная
Оценка
1
Лионель Месси
8,92
2
Эрлинг Холанд
Норвегия
8,87
3
Франция
8,33
4
Бразилия
8,29
5
Усман Дембеле
Франция
8,16
Как видно, Холанд очень приблизился к Месси, но аргентинская звезда все равно сохранила первое место.
Забил даже, выйдя на замену
Месси не начинал в основном составе матч против Иордании в последнем туре группового этапа.
Он вышел на замену во втором тайме и красиво забил гол со штрафного, способствуя победе Аргентины со счетом 3:1.
Этот гол стал шестым мячом Месси на турнире.
Лидер и в гонке бомбардиров
На данный момент Лионель Месси также занимает первое место в списке бомбардиров ЧМ-2026.
Такой результат 39-летнего футболиста еще раз показал, почему он признан одним из величайших игроков в истории футбола.
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