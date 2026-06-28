Файзуллаев: «Это не весь наш потенциал, мы можем играть лучше»

·81·Спорт
Файзуллаев: «Это не весь наш потенциал, мы можем играть лучше»

Вингер сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился своими мыслями после неудачного выступления на чемпионате мира. Футболист, ставший автором первого исторического гола страны на мундиале, не скрыл, что совершенно недоволен турниром, завершившимся без набранных очков.

«Просто сыграть на чемпионате мира недостаточно»

На вопрос о том, что мечта об участии в турнире сбылась, Аббосбек ответил очень решительно:

«Мы сыграли на чемпионате мира, но этого самого по себе недостаточно. Я хочу побеждать. Нам этого не удалось.

Сейчас я очень устал. Надеюсь, что мы снова выйдем на следующий чемпионат мира и там добьемся побед».

«Это была не вся наша сила»

Файзуллаев подчеркнул, что реальная сила команды гораздо выше, и, несмотря на поражения, состав обладает огромным потенциалом:

«Нет, это не весь наш потенциал. Мы знаем, на что способны. Мы можем играть в более качественный футбол».

Напомним, что сборная Узбекистана завершила свой первый в истории чемпионат мира тремя поражениями во всех матчах группового этапа и разницей мячей 2:11 надеемся, что этот горький опыт Аббосбека и его партнеров станет важным уроком и мотивацией для будущих мундиалей.

Аббосбек ФайзуллаевУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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