Разногласия в сборной Бразилии: конфликт вокруг Давиде Анчелотти и Неймара

После уверенной победы над Шотландией в рамках группового этапа чемпионата мира в лагере сборной Бразилии вспыхнул неожиданный скандал. Видео с реакцией Давиде Анчелотти, сына и помощника главного тренера Карло Анчелотти, в момент выхода Неймара на поле, вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Многие интерпретируют это как внутренний разлад в команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче против Шотландии, завершившемся победой со счетом 3:0, Неймар готовился выйти на замену. Именно в этот момент камеры зафиксировали, как Давиде Анчелотти с недовольным видом покачал головой. По данным Goal.com, эти кадры вызвали сомнения у южноамериканских болельщиков и экспертов относительно отношения тренерского штаба к прославленному футболисту.

Включение Неймара в заявку сборной вызывало споры еще до начала турнира. В частности, бразильская общественность критиковала решение взять в состав опытного нападающего, из-за чего игрок «Челси» Жоао Педро остался вне заявки на чемпионат мира. Ситуация с Давиде Анчелотти лишь подлила масла в огонь этого недовольства.

Реакция семьи и давление

Ситуация дошла до того, что семья Давиде подверглась оскорбительным нападкам пользователей интернета. Его супруга Ана Галоча выступила с заявлением в Instagram, защищая мужа. Она подчеркнула, что кадры вырваны из контекста и не отражают реального положения дел.

«Вы совершенно неправильно интерпретируете изображение, которое не имеет никакого отношения к реальности. Из-за этого я с самого утра получаю бесчисленные оскорбления. Мы больше всех хотим, чтобы Бразилия одержала победу», — написала Галоча на своей странице. Семья тренера пытается объяснить, что эта реакция не была направлена против футболиста, а была ответом на другой эпизод игры.

Долгожданное возвращение Неймара

Несмотря на весь шум, этот матч имел историческое значение для 34-летнего Неймара. Он положил конец перерыву в 981 день в составе национальной команды, вызванному тяжелой травмой колена (ПКС) и последующим процессом восстановления. Звездный нападающий, вышедший на поле на 76-й минуте, не смог сдержать слез после матча.

Хотя он и не находился в своей лучшей физической форме, за короткое время на поле он успел продемонстрировать свое мастерство. Его подача с углового и удар по воротам создали серьезные проблемы вратарю Шотландии. Это свидетельствует о том, что Неймар по-прежнему занимает важное место в планах Карло Анчелотти.

На этом чемпионате мира, который принимают США, Канада и Мексика, Бразилия заняла лидерство в группе К. Теперь команде необходимо сосредоточиться на плей-офф, однако остается неизвестным, насколько разговоры вокруг Давиде Анчелотти повлияют на внутреннюю атмосферу в коллективе.