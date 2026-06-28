Чина Эастерн Аирлинес радикально обновляет авиапарк: крупный контракт с Аирбус

·28·Технологии
Чина Эастерн Аирлинес радикально обновляет авиапарк: крупный контракт с Аирбус

Один из крупнейших авиаперевозчиков Китая, Чина Эастерн Аирлинес, подписал стратегическое соглашение с корпорацией Аирбус с целью модернизации своего парка дальнемагистральных самолетов. Компания решила приобрести 25 широкофюзеляжных лайнеров А330нео, что станет важным шагом на пути к повышению конкурентоспособности на региональном авиационном рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Согласно данным, опубликованным на Шанхайской фондовой бирже, общая каталожная стоимость данного соглашения составляет примерно 9,5 миллиардов долларов. Однако, как отмечает издание иксбт.ком, ожидается, что итоговая сумма будет значительно ниже за счет традиционных скидок, предоставляемых при крупных заказах. Поставка новых воздушных судов запланирована на период с 2029 по 2033 год.

Международные направления и стратегия обновления парка

Чина Эастерн Аирлинес планирует использовать новые самолеты А330нео для расширения сети международных направлений, открытия новых маршрутов и увеличения частоты существующих рейсов. Это обеспечит компании стратегическое преимущество в период восстановления глобального туризма и деловых поездок после пандемийных ограничений.

В настоящее время в распоряжении авиакомпании находятся 28 самолетов А330-200 и 24 самолета А330-300 предыдущих поколений. К моменту начала поставок новых лайнеров средний возраст этих самолетов превысит 15 лет. Таким образом, переход на модель А330нео позволит не только обновить парк, но и повысить топливную эффективность, а также снизить эксплуатационные расходы.

Новый этап сотрудничества с Аирбус

Данный заказ стал второй крупной сделкой Чина Эастерн Аирлинес с Аирбус в текущем году. В марте этого года авиаперевозчик подписал контракт на покупку 101 самолета семейства А320нео. Каталожная стоимость того соглашения составила 15,8 миллиарда долларов, а поставки намечены на 2028–2032 годы.

Таким образом, за несколько месяцев китайская авиакомпания заказала у Аирбус в общей сложности 126 самолетов. Общая каталожная стоимость этих контрактов приближается к 25 миллиардам долларов. Это оценивается как один из крупнейших циклов обновления парка в истории гражданской авиации Китая.

Столь масштабные инвестиции свидетельствуют о стремительном росте китайского авиационного рынка. Чина Эастерн делает ставку на современные, экологически чистые и экономичные технологии, планируя вывести из эксплуатации как минимум 53 старых модели А320. Это не только повысит комфорт для пассажиров, но и укрепит позиции компании в конкурентной борьбе в мировой авиационной индустрии.

AirbusChina EasternАвиацияТехнологииКонтракт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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