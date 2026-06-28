Внутри южнокорейского технологического гиганта Samsung корпорации идут серьезные переговоры по вопросу выбора процессоров для флагманов нового поколения. Подразделение Сйстем ЛСИ вышло к мобильному подразделению (МКс) с беспрецедентным коммерческим предложением, чтобы более широко внедрить чипы Exynos 2700 собственной разработки в смартфоны серии Galaxy S27. Об этом сообщает иксбт.ком со ссылкой на авторитетного инсайдера Шродингер. Об этом Иксбт.ком сообщает в новости.

Основная цель — снизить зависимость смартфонов Samsung от чипов Qualcomm и популяризировать собственные разработки. Для этого руководство Сйстем ЛСИ выразило готовность поставить Exynos 2700 по цене даже ниже, чем текущая модель Exynos 2600. Такая стратегия может не только усилить внутреннюю конкуренцию в компании, но и способствовать снижению себестоимости конечного продукта.

В качестве основного условия переговоров подразделение Сйстем ЛСИ требует увеличить объем заказов как минимум на 40 процентов. Если соглашение будет достигнуто, большая часть устройств серии Galaxy S27 будет оснащена именно собственными процессорами Samsung. Ожидается, что это станет для компании большой победой как в экономическом, так и в технологическом плане.

Неожиданные изменения для моделей Ultra и Pro

До сих пор Samsung в своих топовых флагманах, особенно в моделях Ultra, в основном использовала чипы Snapdragon. Однако, согласно новой стратегии, платформа Exynos 2700 может быть установлена даже в Galaxy S27 Ultra или ожидаемых моделях Galaxy S27 Pro. Это закономерно вызовет дискуссии среди пользователей, так как серия Ultra традиционно ассоциируется с максимальной производительностью.

На данный момент окончательное решение не принято. Руководство Samsung анализирует несколько важных факторов. В первую очередь будут изучены результаты тестов чипов Exynos 2700 и их энергоэффективность. Также большое значение имеет способность производственных мощностей компании качественно выполнить заказ такого объема.

Учитывая, что на рынке Узбекистана флагманы Samsung официально продаются преимущественно с процессорами Exynos, эти изменения очень актуальны и для местных потребителей. Если новые чипы окажутся такими же дешевыми и эффективными, как ожидается, это может привести к стабилизации розничных цен на смартфоны или расширению их технических возможностей.

Стоит отметить, что инсайдер Шродингер (Фоне Футурист), распространивший эту новость, ранее точно предсказал технические характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и заслужил доверие своими данными о концепции iPhone 20. Именно поэтому эксперты серьезно относятся к этой «внутренней войне» вокруг Exynos 2700.