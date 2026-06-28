Ламин Ямаль еще не настоящая звезда: легенда Аргентины поставил условие молодому таланту

Молодая звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль вызывает большой резонанс в мире футбола, однако эксперты осторожно оценивают его уровень. В частности, легенда аргентинского футбола Марио Кемпес отметил, что 17-летний вингер еще не достиг статуса истинной суперзвезды, и выдвинул перед ним серьезное требование. По мнению Кемпеса, истинная ценность футболиста определяется не играми за клуб, а показателями на самом престижном турнире — чемпионате мира. Об этом сообщает Goal.com новость сообщает.

Чемпион мира 1978 года Марио Кемпес в интервью Goal.com отметил, что Ламин Ямаль уже продемонстрировал свое мастерство в составе «Барселоны», однако давление на международной арене совершенно иное. По словам легенды Аргентины, существует огромная разница между матчами Ла Лиги и чемпионатом мира, основанным на краткосрочной и беспощадной системе плей-офф. Он призвал молодого таланта проявить себя именно на мундиале, чтобы встать в один ряд с такими великими, как Лионель Месси.

Чемпионат мира — настоящее испытание

По словам Кемпеса, игры за клуб часто могут скрывать недостатки футболиста, так как командный механизм там формируется годами. «Он должен доказать, что является суперзвездой. В «Барселоне» мы это видели, теперь посмотрим, на что он способен на чемпионате мира. Именно там проявляется истинная цена великих футболистов», — подчеркнул бывший нападающий. По его мнению, ответственность в составе национальной сборной требует от игрока лидерских качеств.

В то же время эксперт остановился и на текущем состоянии сборной Испании. На взгляд Кемпеса, хотя Ламин Ямаль в будущем может стать главной опорой команды, в настоящее время «сердцем» коллектива Луиса де ла Фуэнте считается другой футболист. Он отдельно признал, что Педри является основной фигурой, контролирующей ход игры и задающей темп на поле.

О потенциале Ламина Ямаля положительно отзываются не только Кемпес, но и другие известные тренеры. Например, Ральф Рангник предположил, что если молодой вингер избежит травм и продолжит работать над собой, то сможет достичь уровня Лионеля Месси. Однако для таких опытных ветеранов, как Кемпес, одного лишь таланта недостаточно; они считают основным критерием стабильность и победы на турнирах самого высокого уровня.

В настоящее время сборная Испании успешно выступает на международных турнирах, однако вопросы по эффективности атакующей линии команды все еще остаются. Хотя Ламин Ямаль проявил себя на групповом этапе, в решающих матчах от него ждут большего. Это заявление легенды Аргентины стало своего рода вызовом для молодого футболиста, который, несомненно, определит его место в иерархии мирового футбола.