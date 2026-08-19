Хавер Мендес раскрыл различия между Махачевым и Нурмагомедовым...

Сравнение двух сильнейших бойцов в истории UFC — Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева — вновь стало центральной темой в мире ММА. Хавер Мендес, бывший главным тренером обоих звезд, выступил с потрясшим болельщиков заявлением, признав, что Ислам уже превзошел своего наставника. Что на самом деле заставило известного американского специалиста прийти к такому выводу?

«Вынужден признать»: Громкое признание тренера

В интервью изданию Red Корнер ММА Хавер Мендес открыто заявил, что, несмотря на особую привязанность к Хабибу, он не может закрывать глаза на цифры и правду:

"Я не беспристрастен по отношению к Хабибу, но я должен признать рекорды Ислама. Он защитил пояс в легком весе 4 раза, а теперь является чемпионом в двух весовых категориях, завоевал также титул в полусреднем весе и провел больше боев, чем Хабиб. Хотя мне и неприятно это говорить, я вынужден признать, что он превзошел Хабиба", - сказал Хавер Мендес.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов: Основное сравнение

Показатель / Особенность Ислам Махачев Хабиб Нурмагомедов Титулы и пояса Чемпион в двух дивизионах (легкий и полусредний) Чемпион в легком весе (3 защиты) Защиты в легком весе 4 успешные защиты 3 успешные защиты Стиль боя Универсальный: хай-кики, дзюдо, подсечки, удары коленями Непрекращающаяся борьба и физическое давление «аки змея» Опыт в октагоне Больше боев и разнообразный арсенал Непобежденный рекорд (29-0) и доминирование в партере

«Удушение как у змеи и богатый арсенал»: Столкновение стилей

Анализируя тактику и возможности двух дагестанских легенд в октагоне, Мендес подчеркнул, что технический арсенал Ислама гораздо шире:

"Ислам умеет все — он умело использует лоу-кики, борцовские приемы из дзюдо, подсечки и разрушительные хай-кики. Он умело сочетает все навыки. Хабиб же, словно змея, ломал соперников за счет неустанного прессинга и изнурения", - сказал Хавер Мендес.

Завоевание поясов в двух дивизионах и обновление исторических показателей Махачевым теперь официально подкрепляются статусом претендента на звание величайшего бойца в истории UFC (ГОАТ) со стороны его собственного тренера.

По вашему мнению, действительно ли Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова, или никто не сможет сравняться с безупречным рекордом Хабиба 29-0?

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