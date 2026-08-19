Хавер Мендес раскрыл различия между Махачевым и Нурмагомедовым...
Сравнение двух сильнейших бойцов в истории UFC — Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева — вновь стало центральной темой в мире ММА. Хавер Мендес, бывший главным тренером обоих звезд, выступил с потрясшим болельщиков заявлением, признав, что Ислам уже превзошел своего наставника. Что на самом деле заставило известного американского специалиста прийти к такому выводу?
«Вынужден признать»: Громкое признание тренера
В интервью изданию Red Корнер ММА Хавер Мендес открыто заявил, что, несмотря на особую привязанность к Хабибу, он не может закрывать глаза на цифры и правду:
"Я не беспристрастен по отношению к Хабибу, но я должен признать рекорды Ислама. Он защитил пояс в легком весе 4 раза, а теперь является чемпионом в двух весовых категориях, завоевал также титул в полусреднем весе и провел больше боев, чем Хабиб. Хотя мне и неприятно это говорить, я вынужден признать, что он превзошел Хабиба", - сказал Хавер Мендес.
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов: Основное сравнение
Показатель / Особенность
Титулы и пояса
Чемпион в двух дивизионах (легкий и полусредний)
Чемпион в легком весе (3 защиты)
Защиты в легком весе
4 успешные защиты
3 успешные защиты
Стиль боя
Универсальный: хай-кики, дзюдо, подсечки, удары коленями
Непрекращающаяся борьба и физическое давление «аки змея»
Опыт в октагоне
Больше боев и разнообразный арсенал
Непобежденный рекорд (29-0) и доминирование в партере
«Удушение как у змеи и богатый арсенал»: Столкновение стилей
Анализируя тактику и возможности двух дагестанских легенд в октагоне, Мендес подчеркнул, что технический арсенал Ислама гораздо шире:
"Ислам умеет все — он умело использует лоу-кики, борцовские приемы из дзюдо, подсечки и разрушительные хай-кики. Он умело сочетает все навыки. Хабиб же, словно змея, ломал соперников за счет неустанного прессинга и изнурения", - сказал Хавер Мендес.
Завоевание поясов в двух дивизионах и обновление исторических показателей Махачевым теперь официально подкрепляются статусом претендента на звание величайшего бойца в истории UFC (ГОАТ) со стороны его собственного тренера.
По вашему мнению, действительно ли Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова, или никто не сможет сравняться с безупречным рекордом Хабиба 29-0?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этим спорным заявлением со всеми друзьями-фанатами ММА!
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