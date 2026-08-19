Хавер Мендес раскрыл различия между Махачевым и Нурмагомедовым...

·16·Спорт
Хавер Мендес раскрыл различия между Махачевым и Нурмагомедовым...

Сравнение двух сильнейших бойцов в истории UFC — Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева — вновь стало центральной темой в мире ММА. Хавер Мендес, бывший главным тренером обоих звезд, выступил с потрясшим болельщиков заявлением, признав, что Ислам уже превзошел своего наставника. Что на самом деле заставило известного американского специалиста прийти к такому выводу?

«Вынужден признать»: Громкое признание тренера

В интервью изданию Red Корнер ММА Хавер Мендес открыто заявил, что, несмотря на особую привязанность к Хабибу, он не может закрывать глаза на цифры и правду:

"Я не беспристрастен по отношению к Хабибу, но я должен признать рекорды Ислама. Он защитил пояс в легком весе 4 раза, а теперь является чемпионом в двух весовых категориях, завоевал также титул в полусреднем весе и провел больше боев, чем Хабиб. Хотя мне и неприятно это говорить, я вынужден признать, что он превзошел Хабиба", - сказал Хавер Мендес.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов: Основное сравнение

Показатель / Особенность

Ислам Махачев

Хабиб Нурмагомедов

Титулы и пояса

Чемпион в двух дивизионах (легкий и полусредний)

Чемпион в легком весе (3 защиты)

Защиты в легком весе

4 успешные защиты

3 успешные защиты

Стиль боя

Универсальный: хай-кики, дзюдо, подсечки, удары коленями

Непрекращающаяся борьба и физическое давление «аки змея»

Опыт в октагоне

Больше боев и разнообразный арсенал

Непобежденный рекорд (29-0) и доминирование в партере

«Удушение как у змеи и богатый арсенал»: Столкновение стилей

Анализируя тактику и возможности двух дагестанских легенд в октагоне, Мендес подчеркнул, что технический арсенал Ислама гораздо шире:

"Ислам умеет все — он умело использует лоу-кики, борцовские приемы из дзюдо, подсечки и разрушительные хай-кики. Он умело сочетает все навыки. Хабиб же, словно змея, ломал соперников за счет неустанного прессинга и изнурения", - сказал Хавер Мендес.

Завоевание поясов в двух дивизионах и обновление исторических показателей Махачевым теперь официально подкрепляются статусом претендента на звание величайшего бойца в истории UFC (ГОАТ) со стороны его собственного тренера.

По вашему мнению, действительно ли Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова, или никто не сможет сравняться с безупречным рекордом Хабиба 29-0?

Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этим спорным заявлением со всеми друзьями-фанатами ММА!

Хабиб НурмагомедовИслам МахачевХавьер МендесUFC
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Жозе Моуринью прокомментировал трансфер Родри и интерес Реала МадридЖозе Моуринью прокомментировал трансфер Родри и интерес Реала МадридСегодня, 12:57Трансфер Реал Мадрида и Родри: что говорит Жозе МоуриньюТрансфер Реал Мадрида и Родри: что говорит Жозе МоуриньюСегодня, 12:38Ювентус хочет досрочно расторгнуть контракт с Артуром МелоЮвентус хочет досрочно расторгнуть контракт с Артуром МелоСегодня, 12:33Моуринью внес ясность в трансферный план «Реал»...Моуринью внес ясность в трансферный план «Реал»...Сегодня, 12:21«Манчестер Сити» начал переговоры по 22-летнему полузащитнику«Манчестер Сити» начал переговоры по 22-летнему полузащитникуСегодня, 12:17Жозе Моуринью начал устанавливать свои правила в Реал МадридеЖозе Моуринью начал устанавливать свои правила в Реал МадридеСегодня, 12:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова