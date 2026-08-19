Ювентус хочет досрочно расторгнуть контракт с Артуром Мело

·21·Спорт
Ювентус хочет досрочно расторгнуть контракт с Артуром Мело

Туринский «Ювентус» работает над досрочным расторжением действующего соглашения с полузащитником Артуром Мело. Карьера бразильского футболиста, присоединившегося к команде в 2020 году с большими ожиданиями, в Италии сложилась не так, как планировалось, поэтому стороны предпочитают полноценно расстаться по взаимному согласию. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Sky Sport Италиа, действующий контракт между руководством клуба и футболистом рассчитан до июня 2027 года. Однако стороны ведут переговоры о досрочном завершении соглашения, что откроет новые возможности для обеих сторон. Этот шаг является частью политики туринского клуба по избавлению от высокооплачиваемых игроков, не входящих в планы главного тренера.

Приключения Артура в Турине и Европе

Напомним, переход Артура Мело из «Барселоны» в «Ювентус» в 2020 году был одним из самых громких трансферов в истории Серии А. Тогда сделка была оформлена для сохранения финансового баланса: в обратном направлении, в каталонский клуб, отправился Миралем Пьянич. Однако показатели на поле не соответствовали финансовому резонансу.

В первые сезоны в Италии футболист испытывал трудности с завоеванием места в основном составе из-за физических и тактических аспектов. В дебютном сезоне он провёл в чемпионате всего 22 матча, а во втором — 20. В итоге его карьера была наполнена арендными переходами по Европе и Южной Америке.

Испытания во время аренд

После потери места в «Ювентусе» полузащитник был вынужден выступать за разные команды. Он играл на правах аренды за «Ливерпуль», «Фиорентину», «Жирону» и даже за бразильский «Гремио» на родине.

Последний период в «Гремио» стал для футболиста самым успешным этапом в восстановлении игровой практики. Однако финансовых возможностей бразильского клуба не хватило, чтобы покрыть запрошенную «Ювентусом» трансферную сумму, поэтому Артур был вынужден вернуться в Турин и остался вне основной команды.

Как сообщает Goal.com, по мере приближения к завершению шестилетнего контракта стало ясно, что для «Ювентуса» и Артура Мело оптимальным вариантом будет досрочно завершить сотрудничество. Это решение позволит футболисту начать карьеру в другой команде с чистого листа.

ЮвентусАртур МелоСерия AТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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