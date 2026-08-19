В Ташкенте изъяты психоактивные грибы и 13 тысяч единиц «похудательного» кофе
Сотрудники Службы государственной безопасности и таможенных органов провели масштабные специальные оперативные мероприятия в столице и Ташкентской области. Были пресечены попытки ввоза из Таиланда масла каннабиса, галлюциногенных грибов, а также кофе с сильнодействующими веществами, предназначенного для распространения по областям — как были раскрыты преступные схемы и что ожидает задержанных?
«Специальный груз» из Бангкока: рентгеновский досмотр в аэропорту
При сканировании багажа пассажира, прилетевшего рейсом «Бангкок — Ташкент» в международный аэропорт Ташкента, у таможенников возникли серьёзные подозрения. Когда коробки с продуктами открыли для досмотра, предстала неожиданная картина:
"Было установлено, что ранее судимый гражданин 2002 года рождения, проживающий в Уртачирчикском районе Ташкентской области, спрятал среди различных продуктов питания 978 граммов масла каннабиса и около 500 граммов грибов, содержащих психоактивные вещества, и ввёз их с целью сбыта."
Оперативные мероприятия: изъятые вещества и факты
Регион / место
Лица
Выявленные запрещённые вещества
Цель и направление
Аэропорт Ташкента
2002 г. р., гражданин Уртачирчикского района (ранее судимый)
978 г масла каннабиса, ~500 г психоактивных грибов
Рейс «Бангкок – Ташкент», с целью сбыта
Ташкентский район
1987 и 1989 г. р., граждане Ферганской области
12 992 единицы кофе с веществом «Сибутрамин»
В салоне «Дамаса», план распространения в Фергане
Правовая мера
В отношении всех участников
Возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия
13 тысяч единиц кофе с сибутрамином в «Дамасе»
Вторая оперативная операция была проведена после остановки автомобиля «Дамас», двигавшегося по территории Ташкентского района. Были досмотрены полиэтиленовые пакеты двух граждан Ферганской области, ехавших в салоне в качестве пассажиров и проживающих в Алтыарыкском и Учкуприкском районах:
"В ходе проверки в качестве вещественных доказательств были оформлены и изъяты 12 992 единицы кофейной продукции, незаконно ввезённой контрабандным путём из соседнего государства и содержащей сильнодействующее вещество «Сибутрамин». Реализация этой продукции планировалась в Ферганской долине."
В настоящее время по обоим фактам в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведётся следствие.
Как, по-вашему, следует усилить контроль за запрещёнными средствами с сибутрамином, продаваемыми в социальных сетях как «чудодейственный кофе для быстрого похудения»?
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