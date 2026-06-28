Как прошел первый чемпионат мира для сборных Азии

·5·Спорт
Как прошел первый чемпионат мира для сборных Азии

Первые выступления сборных Азии на чемпионатах мира зачастую проходили тяжело. Согласно представленной статистике, восемь из 12 азиатских команд, дебютировавших на мундиале, завершили групповой этап без единого очка.

Южная Корея во время своего первого участия в 1954 году проиграла в двух матчах, пропустив 16 мячей. Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Китай и Катар также завершили свой дебютный чемпионат мира тремя поражениями. В 2026 году Иордания и Узбекистан также не смогли набрать очки в своем первом участии.

Разница мячей у Узбекистана составила 2:11. Стоит также учитывать, что наша сборная играла в группе с сильными соперниками. Первый опыт участия в чемпионате мира для многих команд стал периодом накопления опыта и подготовки к следующим этапам.

Статистическая таблица с результатами азиатских команд на чемпионатах мира.
АзияЧемпионат мираЮжная КореяИорданияУзбекистан
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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