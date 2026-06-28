Юрген Клопп высказался о неудачном сезоне «Ливерпуля» и новом тренере

·54·Спорт
Юрген Клопп высказался о неудачном сезоне «Ливерпуля» и новом тренере

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими мыслями о неудачно завершившемся сезоне 2025-26 под руководством Арне Слота. Немецкий специалист признал, что ожидания от клуба не оправдались, и дал серьезное предупреждение новому назначенному главному тренеру Андони Ираоле. Он отметил, что для достижения долгосрочного успеха на «Энфилде» потребуется не только тактическое мастерство, но и большая удача. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью изданию ESPN Клопп проанализировал причины спада Слота во втором сезоне. Для справки: Арне Слот провел за «Ливерпуль» в общей сложности 113 матчей, одержав 66 побед, 18 ничьих и потерпев 29 поражений. Несмотря на то, что в дебютном сезоне он завоевал чемпионство в английской Премьер-лиге, завершение следующего сезона без трофеев привело к его отставке.

«Я не знаю точно, что произошло, я не настолько близок к команде, чтобы оценивать ситуацию. Я был очень рад, что год назад они стали чемпионами, но не знаю, что пошло не так в следующем году. Безусловно, прошлый сезон никого не удовлетворил. Тем не менее, они получили путевку в Лигу чемпионов, и это тоже большое достижение», — подчеркнул Клопп.

Психологические удары и неожиданные потери

Клопп особо отметил, что на результаты команды повлияли тяжелые ситуации вне поля. В частности, он сказал, что смерть нападающего команды Диогу Жоты прошлым летом стала для клуба невообразимым психологическим ударом. После таких трагических событий вернуть команду в прежнее состояние — крайне сложная задача.

«В «Ливерпуле» в прошлом сезоне произошли события, которых никто не ожидал. С такими вещами очень трудно бороться. Я не знаю точно, что там происходило, но прошлый сезон остался позади, и теперь им нужно смотреть в будущее», — говорит бывший тренер.

Напомним, что Арне Слоту пришлось работать в огромной тени Юргена Клоппа, который руководил командой с 2015 по 2024 год и выиграл 8 крупных трофеев, включая Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Теперь руководство клуба назначило Андони Ираолу, чтобы вернуть команду на вершину.

Новый тренер и фактор удачи

Андони Ираола прибыл в Мерсисайд после успешной карьеры в «Борнмуте». В своем бывшем клубе он провел 127 матчей, одержав 48 побед, 38 ничьих и потерпев 41 поражение. Хотя Клопп не сомневается в потенциале нового тренера, он напомнил о специфических сложностях работы на «Энфилде».

«Теперь в команде новый тренер — Андони Ираола. Он, как и Арне Слот, прекрасный специалист, но всё должно совпасть. Чтобы долго работать вместе и показывать результат, тренеру также должна улыбнуться удача», — заключил Клопп.

В настоящее время болельщики «Ливерпуля» ждут восстановления команды под руководством нового тренера и возвращения в борьбу за трофеи. Основной задачей для Ираолы станет не только проведение тактических изменений, но и стабилизация психологического состояния команды.

ЛиверпульЮрген КлоппАрне СлотАндони ИраолаПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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