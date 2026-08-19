Лоис Опенда забил в Лиге чемпионов уже в дебютном матче за «Лион»

·2·Спорт
Лоис Опенда забил в Лиге чемпионов уже в дебютном матче за «Лион»

Нападающий Лоис Опенда, выступавший за ведущие европейские клубы, сумел проявить себя уже в дебютном матче за французский «Лион». Как сообщает Goal.com, бельгийский футболист забил «Фенербахче» в первом матче квалификации Лиги чемпионов и внёс весомый вклад в важную выездную ничью своей новой команды. Эта встреча стала для обеих сторон одним из важных шагов на пути к выходу в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы. Об этом сообщает Goal.com .

Прошлым летом нападающий покинул итальянский «Ювентус» и перебрался во французский чемпионат. Согласно сообщению пресс-службы туринского клуба, соглашение об аренде рассчитано до 30 июня 2027 года и не предусматривает права выкупа футболиста. Известно, что за эту временную сделку «Лион» выплатил 3,5 миллиона евро.

Период в составе туринцев

Переход Лоиса Опенды в «Ювентус» также сопровождался рядом особых условий. 1 сентября 2025 года туринский клуб взял футболиста у «РБ Лейпцига» сначала в аренду. Согласно тогдашнему соглашению, при выполнении определённых спортивных условий по итогам сезона-2025/2026 «Ювентус» обязан был полностью выкупить права на игрока.

Первоначальное арендное соглашение с немецким клубом было рассчитано до 30 июня 2026 года, а его стоимость составила 3,3 миллиона евро. Кроме того, были предусмотрены дополнительные бонусы в размере до 0,8 миллиона евро, выплачиваемые при достижении различных спортивных целей. По имеющимся данным, «Ювентус» успешно выполнил все условия в течение сезона и к его завершению стал полноправным владельцем прав на нападающего.

Финансовые детали и новый вызов

Согласно соглашению о полноценном трансфере, оформленному в сезоне-2025/2026, «Ювентус» должен был выплатить «РБ Лейпцигу» за футболиста 40,6 миллиона евро, причём эта сумма подлежала выплате четырьмя траншами в течение четырёх финансовых лет. Также в рамках сделки были предусмотрены дополнительные расходы в размере 1,7 миллиона евро. Однако вскоре в карьере футболиста произошёл очередной резкий поворот, и он отправился во Францию.

В настоящее время нападающий выступает за «Лион» и уже успел стать важным игроком атакующей линии команды. Первый гол в квалификации Лиги чемпионов показывает, что он быстро адаптируется к своей новой команде. Болельщики французского клуба и тренерский штаб возлагают большие надежды на выступления опытного форварда в течение сезона.

Лоис ОпендаЛионЮвентусЛига чемпионовТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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