Эвертон подтвердил, что поддерживает связь с Манчестер Сити по трансферу Джека Грилиша

Генеральный директор английского клуба «Эвертон» Ангус Киннир сделал важное заявление о будущем вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша. В интервью BBC Радио Мерсейсиде он подтвердил, что мерсисайдцы не прекращали контакт с 30-летним футболистом и поддерживают с ним тесные отношения. Это заявление вызвало новые слухи о будущем игрока. Об этом Goal.com сообщает .

Джек Грилиш провел прошлый сезон-2025/26 на правах аренды на «Гудисон Парк» и начал демонстрировать свою лучшую игру. Однако серьезная травма ноги, полученная в январе, помешала прогрессу футболиста. Несмотря на это, он предпочел провести оставшуюся часть восстановления не на базе «Манчестер Сити», а именно в расположении «Эвертона», что свидетельствует о теплых отношениях между клубом и игроком.

Вопросы о будущем Джека Грилиша и «Манчестер Сити»

По словам Киннира, футболисту очень понравилась атмосфера в «Эвертоне», и он чувствовал себя в клубе комфортно.— заявил руководитель «Эвертона». При этом он добавил, что клуб уважает тот факт, что сейчас Грилиш является игроком «Манчестер Сити», а его возвращение в строй после травмы — самое важное событие.

Ситуация в команде изменилась с приходом главного тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески. Под руководством нового специалиста футболисты должны доказывать свое место в основном составе ежедневной работой на тренировках. Грилиш вышел на замену в матче за Суперкубок Англии против «Арсенала», что показывает: он по-прежнему входит в планы главного тренера.

Трансферное окно и прошлые достижения футболиста

Как сообщает Goal.com, до закрытия трансферного окна могут произойти любые изменения. Мареска прямо заявил, что игровое время будут получать только футболисты, желающие остаться в команде и ежедневно работающие над собой. Тем не менее в «Сити», где высокая конкуренция, Грилишу сложно стабильно получать игровую практику.

Напомним, Джек Грилиш перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» в 2021 году за 100 миллионов фунтов стерлингов. В составе «горожан» он провел 158 матчей, забил 17 голов и стал трехкратным чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Если переговоры с «Эвертоном» завершатся успешно, футболист может продолжить карьеру на «Гудисон Парк».