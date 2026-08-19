Массимо Мауро: если Дуглас Луис будет больше бегать, он станет идеальным для «Ювентуса»

·3·Спорт
Массимо Мауро: если Дуглас Луис будет больше бегать, он станет идеальным для «Ювентуса»

Бывший итальянский футболист и известный эксперт Массимо Мауро Gazzetta делло Sport в интервью изданию «Ювентуса» поделился мнением о трансферной кампании туринского клуба и ситуации в составе. По его словам, состав команды сейчас практически полностью сформирован, а каждая линия усилена надёжными игроками запаса. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В своём анализе Мауро положительно оценил летние трансферы команды и отдельно остановился на возможностях игроков состава. По его словам, для идеальной комплектации не хватало ещё одного опытного и надёжного опорного полузащитника, однако имеющихся ресурсов достаточно для достижения высоких целей.

Возможности Дугласа Луиса и его недостатки

Высоко оценив технический потенциал полузащитника Дугласа Луиса, эксперт также высказал несколько критических замечаний по поводу его игры. Gazzetta делло Sport сообщает, что бразильский футболист умеет практически безошибочно отдавать передачи, однако его мобильность и активность на поле не соответствуют необходимому уровню.

&лакуо;Дуглас Луис — очень сильный технически игрок, он отдаёт передачи практически без ошибок. Если бы он немного больше бегал и действовал динамичнее, то стал бы идеальным футболистом для стиля, которого требует тренер&ракуо;, — заявил Мауро. Он также добавил, что игроку необходимо не ограничиваться красивыми передачами, а действовать на поле острее и проявлять лидерские качества.

Конкуренция в составе и планы на будущее

Говоря о конкуренции на вратарской позиции и других позициях, эксперт отметил, что для новичков команды такая ситуация принесёт только пользу. Конкуренция между Маттиа Перином и другими игроками поможет поддерживать общий уровень физической готовности команды.

По мнению Массимо Мауро, ни один футболист команды не должен считать своё место гарантированным. «Ювентуса» только Кенан Йылдыз может чувствовать себя относительно спокойно за своё место в основном составе, тогда как всем остальным футболистам приходится бороться за него на каждой тренировке.

ЮвентусМассимо МауроДуглас ЛуисСерия АТрансферы
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Jahongir Tursunov
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