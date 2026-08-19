Гарначо выгнал жену и 3-летнего сына на улицу, оказавшись в центре крупного скандала

·28·Мир
Гарначо выгнал жену и 3-летнего сына на улицу, оказавшись в центре крупного скандала

В мире футбола произошёл очередной громкий и трагичный случай, связанный с личной жизнью: принадлежащий «Челси» и выступающий сейчас за «Астон Виллу» Алехандро Гарначо выселил из дома свою бывшую супругу Еву Гарсию и их 3-летнего сына Энсо. Какие драматические подробности стоят за этим поступком, вызвавшим общественное возмущение?

Мальчик у ворот: фотография, потрясшая Сеть

Испанка Ева Гарсия опубликовала на своей странице в соцсетях чёрно-белую фотографию своего 3-летнего сына, одиноко стоящего перед запертыми огромными металлическими воротами, и сопроводила её пронзительными словами:

«Я даже представить не могла, что однажды нам с сыном придётся попрощаться с домом, где мы начали заново строить свою жизнь. Именно здесь, после того как всё изменилось, мы сделали первые шаги как семья из двух человек. Теперь же мы вынуждены собрать вещи и уйти. Это не наш выбор, а результат жестоких решений, принятых другими», — сказала бывшая супруга футболиста Ева Гарсия.

Футболист в центре скандала и подробности ситуации

Показатель

Подробности и информация

Футболист

Алехандро Гарначо (22 года, вингер)

Правовой статус

Игрок «Челси», выступает за «Астон Виллу» на правах аренды

Пострадавшая сторона

Бывшая супруга Ева Гарсия и 3-летний сын Энсо

Произошедшее

Мать и ребёнок были принудительно выселены из дома, в котором жили

Реакция общественности

Поступок футболиста подвергается резкой критике в соцсетях

Кризис в личной жизни и угроза карьере

Отношения между Гарначо и Евой Гарсией ранее уже дали трещину, и они жили раздельно. Однако неожиданное выселение матери маленького ребёнка вызвало резкое недовольство у многих футбольных болельщиков и общественных активистов. По мнению экспертов, подобные громкие личные конфликты могут серьёзно негативно повлиять на психологическое состояние футболиста в клубе и его карьеру.

Как вы считаете, как отношение футбольных звёзд к собственным детям и бывшей семье влияет на их спортивную репутацию?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с друзьями, чтобы быть в курсе громких событий футбольного мира!

Алехандро ГарначоЧелсиАстон ВиллаЙева Гарсия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Журнал Вогуе назвал самую стильную собаку 2026 годаЖурнал Вогуе назвал самую стильную собаку 2026 годаСегодня, 15:35В Китае провели соревнование по ловле свиней в грязиВ Китае провели соревнование по ловле свиней в грязиСегодня, 15:13Роберто Карлос принял ислам? Распространилась неожиданная новость о легенде футболаРоберто Карлос принял ислам? Распространилась неожиданная новость о легенде футболаСегодня, 15:10Неожиданное чудо на высоте 13 тысяч метров: ребёнок родился на борту самолётаНеожиданное чудо на высоте 13 тысяч метров: ребёнок родился на борту самолётаСегодня, 14:51«Самый милый помощник ведущей»: поведение маленькой собаки во время прямого эфира привлекло внимание«Самый милый помощник ведущей»: поведение маленькой собаки во время прямого эфира привлекло вниманиеСегодня, 14:41Шакира запустила многомиллионную инициативу для детей, пострадавших от землетрясения магнитудой 7,4Шакира запустила многомиллионную инициативу для детей, пострадавших от землетрясения магнитудой 7,4Сегодня, 14:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов