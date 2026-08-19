Джуд Беллингем и Жозе Моуринью: появится ли новый Фрэнк Лэмпард?

·3·Спорт
Джуд Беллингем и Жозе Моуринью: появится ли новый Фрэнк Лэмпард?

Полузащитник Реал Мадрид Джуд Беллингем столкнулся с серьёзным испытанием в стремлении улучшить свою позицию на поле и эффективность. В центре внимания футбольной общественности сейчас находится вопрос: сможет ли звезда сборной Англии повторить путь Фрэнка Лэмпарда, который в своё время под руководством Жозе Моуринью стал одним из самых результативных полузащитников мира? Об этом в интервью GOAL подробно рассказал бывший клубный легендарный игрок Стив Макманаман. Об этом Goal.com сообщает .

Если оглянуться назад, то в 2004 году Жозе Моуринью, называвший себя «Особенным», возглавил лондонский Челси. Тогда португальский специалист начал работать как с уже состоявшимися футболистами, так и с новичками, пришедшими в клуб благодаря финансовым ресурсам его миллиардера-владельца. Одним из таких талантов был Фрэнк Лэмпард. Уже в первом сезоне после прихода Моуринью английский полузащитник забил 19 голов. Впоследствии он преодолел отметку в 20 голов, сохранял высокий результат на протяжении пяти сезонов подряд и в общей сложности забил 211 мячей в 648 матчах за Челси.

Карьера Джуда Беллингема в Реал Мадрид

Воспитанник академии Бирмингема Джуд Беллингем сразу ярко проявил себя после перехода на стадион «Сантьяго Бернабеу» в 2023 году и забил 23 гола уже в дебютном сезоне. Благодаря его выступлениям команда завоевала титулы Ла Лиги и Лиги чемпионов. Однако после этого результативность футболиста снизилась. В прошлом сезоне, омрачённом травмами, он забил лишь восемь голов, но стал автором семи мячей на чемпионате мира 2026 года. Сейчас он работает под руководством опытного тренера Жозе Моуринью.

Как сообщает GOAL, перед выездным матчем против Эспаньола, который будет показан на Дисней+ и станет первым матчем Моуринью в Ла Лиге, Стив Макманаман высказался следующим образом: «Думаю, в первый год он справился с этим. Но время покажет, поскольку в предыдущем сезоне он опустился немного глубже, а в прошлом году испытывал трудности с голами».

Конкуренция в составе и перспективы на будущее

По словам эксперта, приход таких звёзд, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, также повлиял на задачи Джуда Беллингема. «С приходом Килиана его роль изменилась. Время покажет, какую роль Жозе захочет отвести ему в этом году. Похоже, он хочет видеть на поле Килиана, Винисиуса Жуниора и Яна Диоманде, а главный вопрос заключается в том, сможет ли Джуд присоединиться к передней четвёрке и использовать свободные зоны», — сказал Макманаман.

Тем не менее эксперт уверен, что в отдельных матчах Ла Лиги этот атакующий квартет сможет оправдать себя, а Джуд вновь продемонстрирует свою отличительную особенность — поздние подключения в штрафную соперника и умение забивать. Теперь все болельщики и специалисты с большим интересом следят за дальнейшими действиями Реал Мадрид и Джуда Беллингема под руководством Жозе Моуринью.

Реал МадридДжуд БеллингемЖозе МоуриньюЛа ЛигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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