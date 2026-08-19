Готов ли «Манчестер Сити» продать Нико Гонсалеса?

·3·Спорт
Готов ли «Манчестер Сити» продать Нико Гонсалеса?

«Манчестер Сити» может расстаться с полузащитником Нико Гонсалесом до закрытия трансферного окна. 24-летним испанцем интересуется «Ньюкасл», и сообщается, что между клубами уже установлены контакты.

Однако самое интересное в этой ситуации заключается в том, что сам Гонсалес хочет остаться в «Сити».

Почему «Ньюкасл» хочет подписать Гонсалеса?

«Ньюкасл» планирует усилить центральную линию полузащиты. После ухода Сандро Тонали и Бруно Гимарайнса клубу нужен опытный футболист на этой позиции.

Английский клуб рассматривает Гонсалеса как одного из главных кандидатов на эту позицию.

Опыт Гонсалеса и игровая практика в Премьер-лиге делают его привлекательным кандидатом для «Ньюкасла».

Почему «Сити» хочет его продать?

В Манчестере рассматривают возможность использовать средства от трансфера Гонсалеса для дальнейшего усиления состава.

В частности, клуб планирует:

  • трансфер полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса;

  • трансфер игрока «Лилля» Айюба Буадди

Сообщается, что клуб планирует профинансировать эти переходы. Главный тренер Энцо Мареска также заявил, что «Сити» продолжит активную работу на трансферном рынке.

Сам Гонсалес не хочет уходить

Главный фактор, усложняющий ситуацию, — позиция самого футболиста.

Гонсалес «Манчестер Сити» хочет остаться в команде и проявить себя под руководством Энцо Марески. Поэтому, несмотря на то что клуб рассматривает возможность его продажи, согласие футболиста также будет иметь большое значение.

Сколько «Сити» заплатил за Гонсалеса?

Испанский полузащитник перешёл из «Порту» в «Манчестер Сити» в феврале 2025 года. Сумма трансфера составила около 60 миллионов евро.

Гонсалес провёл 59 матчей за «Сити» во всех турнирах и забил 4 гола.

Показатель

Данные

Футболист

Нико Гонсалес

Возраст

24

Позиция

Центральный полузащитник

Текущий клуб

«Манчестер Сити»

Предыдущий клуб

«Порту»

Переход в «Сити»

2025 год

Стоимость трансфера

Около €60 млн

Матчи за «Сити»

59

Голы

4

Теперь всё зависит от трансферного окна

Готовность «Манчестер Сити» продать Гонсалеса и сообщения об интересе «Ньюкасла» ещё больше накаляют ситуацию по мере приближения закрытия трансферного окна.

С одной стороны — «Сити», которому нужны средства для усиления состава, с другой — «Ньюкасл», ищущий центрального полузащитника. Однако сам футболист хочет остаться в Манчестере.

Поэтому главный вопрос теперь таков: Останется ли Гонсалес в «Сити» и будет ли бороться за место в основном составе при новом тренере или предложение «Ньюкасла» изменит его судьбу?

Как вы считаете, должен ли «Сити» продать Гонсалеса? Оставляйте мнение в комментариях и делитесь статьёй с футбольными болельщиками в Telegram и социальных сетях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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