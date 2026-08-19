Диёр Имомксо‘джаев ещё четыре года будет генеральным директором Лиги

·1·Спорт
Диёр Имомксо‘джаев ещё четыре года будет генеральным директором Лиги

Диёр Имомксо‘джаев продолжит работать в должности генерального директора Профессиональной футбольной лиги Узбекистана. На заседании Исполнительного комитета Лиги, состоявшемся 19 август, его кандидатура была единогласно одобрена всеми членами.

Таким образом, действующий руководитель продолжит работу в качестве генерального директора Лиги с 2026 йил 19 август ещё на четырёхлетний срок полномочий.

Кандидатура была выдвинута 17 август

Кандидатура Диёр Имомксо‘джаев на должность руководителя Лиги была официально представлена 17 август.

Представление, подписанное президентом Ассоциации Баходир Курбонов, было направлено в Исполнительный комитет Лиги. В нём предлагалось утвердить действующего генерального директора на очередной срок полномочий.

Исполнительный комитет единогласно принял решение

19 август 8 членов Исполнительного комитета Лиги рассмотрели данный вопрос.

В заседании приняли участие все члены комитета. Некоторые из них участвовали в голосовании дистанционно:

  • Одил Ахмедов — из Куала-Лумпур;

  • Алишер Юсупов — из Куала-Лумпур;

  • Элбек Саматов — из Андижана.

Члены, участвовавшие дистанционно, также представили свои голоса.

Все 8 членов Исполнительного комитета Лиги единогласно поддержали кандидатуру Диёр Имомксо‘джаев.

Когда начался новый срок полномочий Имомксо‘джаев?

Согласно принятому решению, Диёр Имомксо‘джаев с 2026 йил 19 август в течение следующих четырёх лет будет работать в должности генерального директора Лиги.

Показатель

Данные

Кандидат

Диёр Имомксо‘джаев

Должность

Генеральный директор Лиги

Дата решения

19 август 2026 йил

Члены Исполнительного комитета

8 человек

Результат голосования

Единогласно

Новый срок полномочий

4 года

Теперь в Лиге начинается новый этап

Утверждение Имомксо‘джаев на новый срок означает сохранение преемственности в руководстве Лиги. В течение следующих четырёх лет он продолжит организовывать соревнования по профессиональному футболу Узбекистана и управлять деятельностью Лиги.

Как вы считаете: было ли правильным решением вновь утвердить Диёр Имомксо‘джаев генеральным директором Лиги на четыре года? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с футбольными болельщиками в Telegram и социальных сетях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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