Ювентус готовится к масштабным изменениям во вратарской линии

·2·Спорт
Ювентус готовится к масштабным изменениям во вратарской линии

Туринский гранд Ювентус начал масштабную перестройку своей вратарской линии. Как сообщает Goal.com, на фоне ожидаемых серьезных изменений в составе клуб всерьез рассматривает вариант с возвращением своего воспитанника Эмиля Аудеро. Об этом сообщает Goal.com.

Кадровые изменения начались после трансфера голкипера сборной Италии Гульельмо Викарио из Тоттенхэма. «Бьянконери» взяли нового вратаря в аренду за 8 миллионов евро с возможными дополнительными бонусами в размере 2 миллионов евро. Эта сделка полностью изменила существующую иерархию в команде.

Судьба вратарей и интерес на трансферном рынке

По информации Sky Sport Италиа, ожидается, что Гульельмо Викарио будет основным вратарем команды в следующем сезоне. Это поставило будущее Микеле Ди Грегорио и Маттиа Перина под вопрос. В настоящее время оба голкипера могут покинуть клуб, а ряд команд уже проявляет к ним серьезный интерес.

Микеле Ди Грегорио, ранее считавшийся безоговорочным первым номером, подвергался критике из-за нестабильной игры в последнее время. Сейчас им интересуются французский Марсель и его бывший клуб Монца. Кроме того, опытный Маттиа Перин, выступающий за «Старую синьору» уже восемь лет, также может покинуть клуб. Серьезный интерес к нему проявляет представитель Серии Б Палермо.

Возможное возвращение Эмиля Аудеро в Турин

Если оба вратаря покинут команду до закрытия летнего трансферного окна, Ювентус будет вынужден искать надежного голкипера на роль второго номера. Именно поэтому руководство клуба изучает вариант с возвращением своего бывшего воспитанника Эмиля Аудеро.

29-летний голкипер, принадлежащий сейчас Комо и проведший прошлый сезон в Кремонезе, хорошо знаком с Турином. Эмиль Аудеро прошел академию Ювентуса, начал там профессиональную карьеру и считается опытным футболистом, сыгравшим более 200 матчей в итальянском высшем дивизионе.

ЮвентусЭмиль АудероМикеле Ди ГрегориоМаттиа ПеринГульельмо Викарио
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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