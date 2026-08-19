Будет ли отменён максимальный балл? Ожидаемые изменения для абитуриентов с сертификатами

·3·Общество
Будет ли отменён максимальный балл? Ожидаемые изменения для абитуриентов с сертификатами

В Узбекистане порядок начисления максимального балла абитуриентам с национальными и международными сертификатами на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения в будущем может быть пересмотрен. После того как в приёмную кампанию 2026 года 13 тысяч молодых людей получили полный максимальный балл без экзаменов, а проходные баллы резко выросли, министерство приступило к разработке новых механизмов этой системы. Абитуриентовкакие изменения ожидают впереди?

13 тысяч «автоматических» грантов и резкий рост баллов

В этом году из 678 тысяч абитуриентов, подавших документы в государственные вузы, у 193 тысяч были сертификаты по общеобразовательным предметам, а у 125 тысяч — сертификаты по иностранным языкам. Особенно впечатляет то, что число абитуриентов, собравших сертификаты по всем предметам и полностью освобождённых от тестирования, выросло с 678 в 2025 году до 13 тысяч человек в 2026 году.

В результате проходные баллы выросли до беспрецедентно высокого уровня.

Приём в вузы: сравнение показателей за последние два года

Показатель

2025 год

2026 год (текущий год)

Общее число абитуриентов

678 000 человек

С сертификатами по общеобразовательным предметам / иностранным языкам

193 000 / 125 000 человек

Освобождённые от экзаменов по всем предметам (100% максимального балла)

678 человек

13 000 человек (рост в 20 раз)

Средний проходной балл (государственный грант)

121,8 балла

134,6 балла (значительный рост)

Средний проходной балл (контрактная форма обучения)

84,9 балла

93,7 балла

Замминистра: «Слишком много абитуриентов концентрируется на одном месте»

На пресс-конференции, посвящённой итогам распределения, первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Сардор Раджабов сообщил, что совместно с Агентством оценки знаний и квалификаций система пересматривается:

«В национальном сертификате вопросы открытые, а знания справедливо оцениваются на основе модели Раша — это предотвращает случайную «лотерею» при тестировании. Однако из-за системы начисления максимального балла наблюдаются случаи, когда слишком много абитуриентов концентрируется на одном месте. Через несколько лет число поступающих по сертификатам превысит число сдающих обычные тесты. Мы предвидим это и разрабатываем новые, справедливые механизмы», — сказал Сардор Раджабов.

Как учатся поступившие по сертификатам?

Кроме того, министерство проанализировало уровень успеваемости студентов, поступивших с максимальным баллом. Оказалось, что примерно 60 процентов учатся на отлично, 40 процентов — на хорошо . При этом среди всех льготников самые высокие академические результаты показывают студенты, поступившие по льготе, предоставленной женщинам.

Напомним, порядок начисления максимального или пропорционального балла на тестировании в соответствии с сертификатами по общеобразовательным предметам действует с 2021 года.

Как вы считаете, следует ли отменить практику начисления полного максимального балла абитуриентам с сертификатами или эта система справедлива по отношению к знающим молодым людям?

Оставляйте свои мнения и комментарии и немедленно поделитесь этой важной новостью с друзьями, которые являются абитуриентами или студентами!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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