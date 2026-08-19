Гульельмо Викарио заявил, что рад переходу в Ювентус

·35·Спорт
Гульельмо Викарио заявил, что рад переходу в Ювентус

Как сообщает Goal.com, арендованный у Тоттенхэма голкипер Гульельмо Викарио дал первое интервью в качестве игрока Ювентуса и подчеркнул, что этот трансфер был его детской мечтой. Родившийся в 1996 году вратарь присоединился к туринскому клубу с правом выкупа и поделился первыми впечатлениями на официальных каналах команды. Этот переход стал одним из важнейших поворотных моментов в карьере футболиста и воплощением его главных амбиций. Об этом сообщает .

В своём первом заявлении Викарио не скрывал, что испытывает невероятные эмоции, поскольку с детства мечтал и надеялся именно на этот момент. Футболист прекрасно понимает, что подобного результата удаётся добиться не всегда, и отметил, что для него и его семьи большая честь оказаться здесь. Он отдельно подчеркнул, что защищать цвета Ювентуса — высшая цель, о которой можно мечтать в профессиональном плане.

Нынешний опыт и задачи на будущее

В Италии Викарио успел выступить за такие команды, как Фонтанафредда, Венеция, Перуджа, Кальяри и Эмполи, а также попробовать себя в чемпионатах за пределами Серии А. По его словам, опыт в другой лиге обогащает человека не только как спортсмена, но и как личность. Голкипер отметил, что присоединился к туринскому клубу в подходящем возрасте и с достаточным опытом, а также готов направить свои игровые навыки и человеческие качества на благо команды.

Говоря о своём детском кумире и источнике вдохновения, вратарь с большим уважением упомянул легендарного голкипера. Выросший болельщиком Ювентуса Викарио, без сомнения, считает величайшим примером достижения, сейвы и яркие моменты в карьере Джиджи Буффона. Теперь его главной задачей стало идти по тому же пути и достойно относиться к истории клуба.

Викарио добавил, что его главная цель в команде — помогать, взаимодействовать с партнёрами и превращать Ювентус в ещё более успешную и надёжную команду. Голкипер с готовностью принимает огромную ответственность, которую накладывает история клуба, и стремится показать на поле свою истинную сущность и то, каким вратарём он является.

ЮвентусГульельмо ВикариоТоттенхэмТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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