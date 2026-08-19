Жозе Моуринью рассказал о возвращении в Реал Мадрид и громких заявлениях

·21·Спорт
Жозе Моуринью рассказал о возвращении в Реал Мадрид и громких заявлениях

Известный тренер Жозе Моуринью впервые после возвращения на пост главного тренера Реал Мадрид пообщался с представителями СМИ. В интервью Жозепу Педреролю в программе «Эль Чирингито» португальский специалист рассказал о новом этапе в испанском гранде, предстоящих трудностях и своем подходе к работе в одном из самых требовательных клубов мира. Он подчеркнул, что не пришел со списком пустых обещаний и гарантированных целей, выразив свою позицию одной фразой: «Я пришел со всем, что у меня есть». Об этом Goal.com сообщает .

По данным международных источников, включая Иксбт.ком и Goal.com, в начале интервью Моуринью следующим образом объяснил свое внутреннее состояние и отношение к клубу: «Я пришел в Реал Мадрид с любовью к клубу, с ответственностью, которую он возлагает, и с энтузиазмом мальчика, который еще ничего не выиграл. Давать обещания, как двадцать лет назад, — не мой стиль. Если вы спросите меня, есть ли у меня мечты, я отвечу: да, у меня есть мечты». Эти слова специалиста вызвали большой интерес у болельщиков команды.

Изменения и личная эволюция тренера

Тренер признал, что за эти годы значительно вырос как в личном, так и в профессиональном плане, однако не утратил своей истинной сущности. Он рассказал о своем характере: «Я очень сильно изменился. Уверен, что эта ДНК осталась на месте. Конечно, я не могу скрывать себя или пытаться стать кем-то другим, но я стал более зрелым, менее эмоциональным и научился лучше себя контролировать». По его словам, многолетний опыт и уроки, извлеченные из ошибок, заложили основу его профессионального развития.

Моуринью отметил, что не склонен долго размышлять о прошлых ошибках, поскольку сожаления о прошлом не помогают человеку двигаться вперед. «Учиться на опыте — это другое. Я уверен: чем больше опыта вы получаете как тренер и чем чаще сталкиваетесь с ситуациями, похожими на те, что уже пережили, тем лучшим специалистом становитесь», — добавил он в интервью.

Жозе МоуриньюРеал МадридФутболЭль ЧирингитоЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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