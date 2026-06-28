Трамп поставил Месси выше Пеле: «За его игрой приятно наблюдать»

·71·Спорт
Трамп поставил Месси выше Пеле: «За его игрой приятно наблюдать»

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о Лионеле Месси, которое может вызвать бурные дискуссии в футбольном мире. Он очень высоко оценил 39-летнего аргентинскую звезду, сравнив его с легендарным Пеле.

Эти слова Трампа прозвучали в то время, когда Месси в очередной раз продемонстрировал впечатляющие результаты на ЧМ-2026.

«Можно сказать, что Месси сильнее Пеле»

Глава США подчеркнул, что наблюдение за действиями аргентинского футболиста на поле приносит ему истинное удовольствие.

«Он единственный футболист, которого я могу назвать более сильным, чем Пеле. За игрой Месси приятно наблюдать», — приводит слова Трампа издание Те Тучлине.

Это заявление может еще больше разжечь споры о том, кто является величайшим игроком в истории футбола.

Забил даже после выхода на замену

Аргентина в последнем туре группового этапа обыграла Иорданию со счетом 3:1.

Месси начал матч на скамейке запасных. Однако, выйдя на поле во втором тайме, он стал автором одного из голов своей команды.

Таким образом, Аргентина завершила групповой этап на первом месте и вышла в стадию плей-офф.

Не останавливается даже в 39 лет

Лионель Месси забил на данном чемпионате мира уже 6 мячей.

Его основные показатели:

Показатель

Результат

Возраст

39

Голы на ЧМ-2026

6

Результат в группе

1-е место

Следующий этап

Плей-офф

Несмотря на то, что Месси приближается к 40 годам, он по-прежнему остается одним из главных героев в атаке Аргентины.

Пеле или Месси — кто из них величайший?

Сравнение Пеле и Месси — одна из самых сложных тем в футболе. Они играли в разные эпохи, в разных условиях и с разным стилем игры.

Однако Трамп открыто заявил о своем выборе: на его взгляд, единственный футболист, которого можно поставить выше Пеле, — это Месси.

Как вы считаете, кто в истории футбола величайший: Пеле или Месси? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

Дональд ТрампЛионель МессиПелеАргентинаИордания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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