Тренер Японии сделал смелое заявление перед матчем с Бразилией

·56·Спорт
Тренер Японии сделал смелое заявление перед матчем с Бразилией

В 1/16 финала ЧМ-2026 Японию ждет одно из самых сложных испытаний. Хадзимэ Мориясу признал, что Бразилия является фаворитом, однако подчеркнул, что его команда также имеет свои шансы.

По словам главного тренера Японии, сплоченность в команде дает футболистам дополнительную силу и уверенность.

«Мы выложимся на полную»

Хадзимэ Мориясу заявил, что перед матчем его команда будет бороться на поле до самого конца.

«Наша команда приложит все усилия в предстоящей игре. Мы едины, и именно благодаря этому чувствуем себя сильнее», — сказал он.

По мнению тренера, одним из главных преимуществ Японии могут стать командный дух и взаимное доверие.

Бразилия также выйдет с высокой мотивацией

Мориясу признал и силу соперника. Ожидается, что Бразилия будет играть с огромным давлением и желанием выйти в следующий раунд.

«Соперник также выйдет на поле с высокой мотивацией, так как бразильцы хотят пройти дальше», — отметил японский специалист.

В то же время он выразил уверенность, что поединок не будет односторонним.

«У нас тоже будут свои шансы»

Главный тренер Японии верит, что его команда сможет создавать опасные моменты в игре против Бразилии.

По его словам, в 1/16 финала каждая мелкая ошибка может стать решающей. Поэтому японским футболистам нужно действовать дисциплинированно и смело.

«У нас тоже будут свои шансы. Ожидаем острого и бескомпромиссного противостояния», — сказал Мориясу.

Когда начнется матч?

Поединок между национальными сборными Бразилии и Японии состоится сегодня, 29 июня.

Матч

Дата

Время по Ташкенту

Бразилия — Япония

29 июня

22:00

Победившая команда выйдет в 1/8 финала ЧМ-2026, а проигравшая покинет чемпионат мира.

Сможет ли Япония создать сенсацию?

Бразилия считается фаворитом с точки зрения истории, состава и индивидуального мастерства. Однако в плей-офф один единственный момент, один гол или одна ошибка могут изменить судьбу всей игры.

Япония постарается создать серьезные проблемы сопернику за счет командной дисциплины и высокого темпа.

Как вы считаете, сможет ли Япония одержать сенсационную победу над Бразилией? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

ЯпонияБразилияХадзимэ Мориясу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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