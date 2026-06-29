Непомнящий: «Сборную Узбекистана должен был возглавить Кападзе»

Дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира завершился для болельщиков печально. Команда уступила сборным Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3), досрочно покинув турнир.

Известный российский специалист, хорошо знающий узбекский футбол изнутри, Валерий Непомнящий, открыто заявил, что причиной неудач наших представителей стали тактические ошибки итальянского главного тренера Фабио Каннаваро.

«Каннаваро не смог правильно оценить потенциал футболистов»

Опытный специалист, создавший сенсацию в матче с Камеруном на мундиале 1990 года и возглавлявший сборную Узбекистана в 2006-м, так выразил свое мнение о выборе главного тренера:

«Возможно, мне не совсем правильно об этом говорить, но все равно скажу: я считаю, что команду должен был возглавить Тимур Кападзе. Мне кажется, что Фабио Каннаваро не смог правильно оценить потенциал игроков и не выбрал подходящую тактику на матчи. Вместо того чтобы подстраивать игроков под свою идею, Каннаваро должен был строить тактику, исходя из их сильных сторон. Кападзе же работал с ними долгое время и лучше знает их возможности».

Анализ игр на мундиале: скованность и авантюризм

По мнению Непомнящего, Каннаваро на групповом этапе метался из одной крайности в другую, теряя баланс:

Первый матч против Колумбии: Команда на поле была слишком скованной и действовала излишне осторожно.

Второй матч против Португалии: Тренер пошел по абсолютно противоположному пути, выбрав крайне рискованную, почти авантюрную тактику (чрезмерный риск и опасный стиль игры). В результате было получено крупное поражение.

Третий матч с ДР Конго: Игра немного улучшилась, но отчасти это произошло из-за того, что соперник был не столь силен.

Играть на равных с Португалией и Колумбией — ошибка

Российский эксперт также объяснил, как Узбекистану следовало играть с таким сильным составом:

«Я очень расстроен, так как Узбекистан должен был занять третье место в группе и выйти в следующий раунд. Хорошо известные нам футболисты проявили себя ярко. Но с таким составом, безусловно, нужно было играть от обороны, искать шансы в контратаках. В составе есть исполнители, способные этим воспользоваться. Попытка играть на равных с Португалией или Колумбией была абсолютно неверным путем».

Напомним, что этот чемпионат мира с участием первых в истории 48 команд проходит на полях США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.