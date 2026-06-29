Кечинов раскритиковал назначение Каннаваро: «Это выглядит немного странно»

·42·Спорт
Кечинов раскритиковал назначение Каннаваро: «Это выглядит немного странно»

После неудачного участия сборной Узбекистана в ЧМ-2026 вопрос о смене главного тренера снова оказался в центре внимания. Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что решение о назначении Фабио Каннаваро не выглядит логичным.

По его мнению, Тимур Кападзе, который вывел национальную команду на чемпионат мира, должен был возглавить команду и на самом мундиале.

«Тренер, который вывел команду, был уволен»

Кечинов отметил, что решение федерации, принятое перед чемпионатом мира, трудно понять.

«Когда главный тренер, выведший команду на чемпионат мира, увольняется, а вместо него приходит звездный тренер с громким именем, который почти не внес вклада в этот путь — это выглядит немного странно», — сказал он.

По словам экс-футболиста, Кападзе работал с командой на квалификационном этапе и привел игроков к историческому результату.

Было ли достаточно громкого имени Каннаваро?

Фабио Каннаваро считается известной личностью: в своей футбольной карьере он становился чемпионом мира в составе сборной Италии и обладателем «Золотого мяча».

Однако, по мнению Кечинова, громкое имя и прошлые достижения не гарантируют быстрых результатов в новой команде. Особенно если тренеру не было дано достаточно времени на внедрение своих идей и более детальное изучение игроков.

Почему Узбекистан не смог выйти из группы?

Кечинов отметил, что на ранний вылет национальной команды из турнира повлияло несколько факторов.

В качестве основных причин он назвал:

  • разницу в классе игроков;

  • нехватку опыта в больших турнирах;

  • психологическое давление;

  • трудности в адаптации к новому тренеру

и другие аспекты.

На чемпионате мира соперники мгновенно наказывают за ошибки. А для команды, впервые участвующей в мундиале, психологическое давление может быть очень высоким.

Поражения во всех трех матчах

Сборная Узбекистана упустила возможность во всех трех встречах группового этапа и не набрала ни одного очка.

Показатель

Результат

Сыграно матчей

3

Побед

0

Ничьих

0

Поражений

3

Итог

Покинул турнир

Таким образом, первый в истории чемпионат мира для национальной команды завершился на групповом этапе.

Главный вопрос остается открытым

После результатов сборной на мундиале в футбольном сообществе часто повторяется один вопрос: был бы результат иным, если бы шанс дали Кападзе?

Дать точный ответ сложно. Однако, по мнению Кечинова, смена системы, работавшей на квалификации, прямо перед чемпионатом мира могла негативно сказаться на команде.

Как вы считаете, должен ли был Тимур Кападзе возглавить Узбекистан и на чемпионате мира? Оставляйте свое мнение в комментариях и пересылайте статью футбольным болельщикам.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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