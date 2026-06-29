Сэм Керр возвращается в США: австралийская звезда подписала контракт с «Готем ФК»

Одна из самых ярких звезд женского футбола, австралийская нападающая Сэм Керр открыла новую страницу в своей карьере. Опытная футболистка, попрощавшаяся с английским «Челси», подписала долгосрочный контракт с действующим чемпионом США — клубом «Готем ФК». Этот трансфер оценивается как одна из самых громких сделок на рынке женского футбола. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно официальным данным клуба, Сэм Керр заключила с «Готем ФК» соглашение, рассчитанное до 2030 года. Этот контракт означает возвращение нападающей в Национальную женскую футбольную лигу США (NWSL). Стоит отметить, что ранее Керр три сезона выступала за «Скай Блю ФК», который является предшественником нынешней команды.

Шесть лет успеха в «Челси»

Сэм Керр провела последние шесть лет в лондонском «Челси», где стала настоящей легендой. В составе английского клуба она пять раз становилась чемпионкой Суперлиги женщин (WSL) и дважды завоевывала «Золотую бутсу» как лучшая бомбардирка турнира. Кроме того, на её счету шесть различных внутренних кубков.

По словам президента «Готем ФК» Яэль Авербух Вест, Керр считается одной из сильнейших игроков своего поколения. Ожидается, что её менталитет победителя и способность в один миг решить исход матча откроют перед командой новые горизонты. Сэм присоединится к новому клубу в июле, после оформления международного трансферного сертификата.

Новый вызов после травмы

Интересно, что Сэм Керр — единственный игрок в истории NWSL, который дважды признавался лучшим игроком сезона (MVP). Однако из-за длительного отсутствия на поле вследствие травмы колена (разрыв ПКС), полученной в 2024 году, она не соответствовала статусу «игрока с высоким влиянием» (HIP) в лиге. Несмотря на это, «Готем ФК» использовал специально выделенные средства, чтобы заполучить её в свои ряды.

«Я очень рада вернуться в «Готем ФК» и в этот город. Этот клуб занимает важное место в моей карьере. На данный момент амбиции команды очень высоки, и я хочу внести свой вклад в новые победы», — отметила Сэм Керр в своем официальном заявлении.

Для осуществления этого трансфера «Готем ФК» расширил свои финансовые возможности. В частности, продав защитницу Лилли Реален в «Бостон Легаси ФК», клуб выручил дополнительные 350 тысяч долларов. Теперь команда намерена защитить чемпионский титул вместе с Сэм Керр.