Немецкая «Боруссия» серьезно интересуется Джахонгиром Урозовым

Хотя участие сборной Узбекистана в чемпионате мира 2026 года завершилось на групповом этапе, игра некоторых футболистов привлекла внимание европейских клубов.

Одним из молодых защитников, проявивших себя на Мундиале, стал Джахонгир Урозов. По информации авторитетного немецкого издания Kicker, клуб «Боруссия» из Мёнхенгладбаха проявляет интерес к футболисту «Динамо».

Урозов — один из кандидатов под наблюдением «Боруссии»

В сообщении Kicker отмечается, что 22-летний центральный защитник является одним из нескольких футболистов, которые связываются с клубом из Мёнхенгладбаха. На данный момент информация об официальном предложении или соглашении между сторонами отсутствует. Поэтому данную новость правильнее расценивать не как завершенный трансфер, а как серьезный интерес клуба.

«Боруссия» планирует усилить линию центральной защиты перед новым сезоном. Немецкий клуб изучает молодых, физически крепких футболистов, способных выполнять несколько защитных функций и имеющих потенциал для развития.

Урозов, чей рост составляет 190 сантиметров и который является левшой, рассматривается как подходящий кандидат под эти требования. Трансфермаркт указывает его основную позицию как центральный защитник.

Чемпионат мира может открыть двери в Европу

Сборная Узбекистана не смогла добиться ожидаемых результатов в матчах против Колумбии, Португалии и Демократической Республики Конго. Однако Мундиаль стал для молодых игроков возможностью проявить себя на международном уровне.

Джахонгир Урозов в матчах за национальную команду привлек внимание своей физической борьбой, действиями в верховых единоборствах и переходом из обороны в атаку.

Для скаутов топ-лиг чемпионат мира является своего рода огромной витриной. Несколько уверенных игр могут резко изменить статус футболиста на трансферном рынке. Новость об Урозове, вероятно, является одним из первых результатов этого процесса.

Путь от «Бунёдкора» до Турции

Джахонгир Урозов является воспитанником футбольной школы «Бунёдкора». Проявив себя в основной команде столичного клуба, в 2023 году он перешел в турецкий клуб «Эйюпспор».

В данных Федерации футбола Турции указано, что его контракт с «Эйюпспором» начался в августе 2023 года и впоследствии был расторгнут по взаимному согласию.

В 2024 году футболист выступал в самаркандском «Динамо» на правах аренды. Позже он присоединился к составу клуба на постоянной основе.

По данным Трансфермаркт, с 25 февраля 2025 года Урозов является полноценным игроком «Динамо». Его действующий контракт рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Проявил себя и в сборной

Джахонгир Урозов также выступал за сборные Узбекистана различных возрастных категорий. После получения опыта в международных молодежных турнирах он был вызван в национальную команду.

В базе Трансфермаркт указано, что защитник провел шесть матчей за главную сборную Узбекистана и забил один гол.

То, что Фабио Каннаваро дал шанс молодому футболисту на Мундиале, может стать началом нового этапа в его карьере. Интерес клуба Бундеслиги после чемпионата мира подтверждает, что это решение было верным.

Стоимость футболиста — 600 тысяч евро

Портал Трансфермаркт оценивает текущую трансферную стоимость Джахонгира Урозова в 600 тысяч евро. Его рыночная цена была обновлена в последний раз 13 мая 2026 года.

Однако участие в чемпионате мира и интерес европейских клубов могут повысить реальную трансферную стоимость игрока. Наличие контракта с «Динамо» до конца 2027 года также дает самаркандскому клубу выгодную позицию в переговорах.

Если «Боруссия» превратит свой интерес в официальное предложение, сумма трансфера, вероятно, будет выше оценки Трансфермаркт.

Бундеслига станет большим шагом для Урозова

Переход в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха может стать самым значимым шагом в карьере Джахонгира Урозова.

Чемпионат Германии отличается высокой скоростью, жесткой физической борьбой и большим вниманием к развитию молодых игроков. Эта среда может помочь узбекистанскому защитнику вырасти тактически и технически.

В то же время адаптация в Европе, конкуренция за место в основном составе и принятие новых футбольных требований будут непростыми. Для Урозова важна не только сама трансферная сделка, но и регулярная игровая практика.

Пока сообщений о переговорах или официальном предложении нет. Но само упоминание имени Джахонгира Урозова в таком авторитетном издании, как Kicker, означает, что его действия на чемпионате мира не остались незамеченными.

Участие Узбекистана в Мундиале завершилось, но для некоторых футболистов новый путь в Европу может только начинаться.