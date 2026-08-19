ESPN назвал 10 лучших центральных защитников мира

ESPN опубликовал рейтинг лучших центральных защитников мирового футбола. При составлении списка специалисты и футбольные эксперты в качестве основного критерия учитывали стабильную игру футболистов на протяжении сезона-2025/26.

Однако в рейтинге учитывалась не только статистика за один сезон, но и уровень игроков в предыдущие годы, а также их участие в чемпионате мира 2026 года.

Как ESPN составлял рейтинг?

При выборе лучших футболистов мира на каждой позиции специалисты обращали внимание на несколько факторов.

Основные критерии:

уровень игры в сезоне-2025/26;

стабильность на протяжении сезона;

способность показывать высокий результат на длинной дистанции;

участие в чемпионате мира 2026 года;

выступления на высоком уровне в предыдущих сезонах.

В рейтинг также вошли футболисты, пропустившие значительную часть сезона из-за травм, но ранее демонстрировавшие игру на высоком уровне.

Салиба занял первое место

По версии ESPN, лучшим центральным защитником мира признан представитель «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба.

Французский защитник занял первое место благодаря высокому уровню игры, стабильности и надёжным действиям в обороне.

Следом за ним второе место занял футболист «ПСЖ» Вильян Пачо. Ещё один защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс замкнул тройку лидеров.

10 лучших центральных защитников мира

Место Футболист Клуб Сборная 1 Вильям Салиба «Арсенал» Франция 2 Вильян Пачо «ПСЖ» Эквадор 3 Габриэл Магальяйнс «Арсенал» Бразилия 4 Пау Кубарси «Барселона» Испания 5 Джонатан Та «Бавария» Германия 6 Маркиньос «ПСЖ» Бразилия 7 Дайо Упамекано «Бавария» Франция 8 Вирджил ван Дейк «Ливерпуль» Нидерланды 9 Алессандро Бастони «Интер» Италия 10 Марк Гехи «Манчестер Сити» Англия

В рейтинге есть и громкие имена

Наряду с опытными звёздами высокие места в списке заняли и молодые защитники.

Особенно примечательно, что молодой защитник «Барселоны» Пау Кубарси занял четвёртую позицию. Кроме того, Вирджил ван Дейк, много лет считавшийся одним из сильнейших защитников мира, оказался на восьмом месте.

«ПСЖ» и «Бавария» представлены в рейтинге двумя футболистами.

Самый интересный момент — позиция ван Дейка

Одним из главных поводов для обсуждения в рейтинге может стать восьмое место Вирджила ван Дейка.

Нидерландский футболист много лет считался одним из сильнейших представителей позиции центрального защитника. Однако на этот раз эксперты ESPN оценили его ниже таких игроков, как Салиба, Пачо и Магальяйнс.

Это показывает, что в рейтинге более важным критерием были не опыт, а стабильность и общее влияние в последнем сезоне.

Кого из защитников вы бы поставили на первое место?

Хотя в рейтинге ESPN первое место занял Салиба, споры о соотношении сил среди центральных защитников могут продолжаться ещё долго.

Как вы считаете, Салиба действительно является лучшим центральным защитником мира? Или ван Дейк, Бастони либо Упамекано заслуживали более высокой позиции?

Пишите своё мнение в комментариях и делитесь рейтингом с футбольными болельщиками в Telegram и социальных сетях.