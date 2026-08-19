«Самый милый помощник ведущей»: поведение маленькой собаки во время прямого эфира привлекло внимание

·3·Мир
«Самый милый помощник ведущей»: поведение маленькой собаки во время прямого эфира привлекло внимание

Во время прямого эфира в городе Давао на Филиппинах внимание зрителей привлекла маленькая собака, которая тихо лежала у ног ведущей новостей Мелани Северино.

Северино привела собаку с собой в телевизионную студию, поскольку дома не было кому за ней присмотреть. Самое интересное, что маленькая собака почти не двигалась и пролежала под ногами ведущей на протяжении всего эфира.

Сотрудники телеканала также отнеслись к ситуации с пониманием и не возражали против присутствия собаки в студии. В кадре животное было совсем маленьким и почти незаметным. Однако после того, как сотрудники студии поделились этим моментом в социальных сетях, видео быстро распространилось.

Ведущая профессионально продолжила выпуск новостей, однако в социальных сетях внимание зрителей привлекла именно её маленькая спутница.

Судя по всему, первое появление собаки в телевизионной студии также прошло весьма успешно.

ДаваоФилиппиныМелани Северино
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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