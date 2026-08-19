Неожиданное чудо на высоте 13 тысяч метров: ребёнок родился на борту самолёта

Обычный рейс Turkish Airlines по маршруту Конакри — Стамбул неожиданно превратился в незабываемое событие. У одной из пассажирок начались роды, и ребёнок появился на свет на высоте 13 тысяч метров, прямо на борту самолёта.

Экипаж, заметив начало родов, оперативно вмешался в ситуацию. Пассажирке оказали помощь, используя имевшиеся на борту возможности, и вскоре на свет появилась маленькая девочка.

Самое удивительное — ребёнок родился не на земле, а в самолёте, летевшем на высоте нескольких тысяч метров.

По имеющимся данным, один из пассажиров прочитал азан на ухо ребёнку и назвал её Кадижу. Сообщается, что мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.

Обычный авиарейс неожиданно стал для пассажиров уникальным путешествием, во время которого они стали свидетелями начала новой жизни.