Моуринью раскрыл подробности секретного разговора с Винисиусом...

Главная интрига вокруг «Реала», обсуждавшаяся на протяжении нескольких месяцев, наконец разрешилась: главная звезда команды Винисиус Жуниор подписал новый долгосрочный контракт с «Королевским клубом». Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью впервые раскрыл, какие личные советы и содержательный разговор стояли за решением бразильского нападающего остаться в клубе — что удержало Винисиуса в Мадриде?

«Поймёшь только после того, как уйдёшь отсюда»: откровенное признание Моуринью

Выступая в популярной испанской программе El Chiringuito, Жозе Моуринью с воодушевлением рассказал, что говорил футболисту на решающем этапе переговоров:

"Вини продлил контракт ради меня? Нет, нет. Конечно, я откровенно с ним поговорил. Я сказал ему: «Вини, ты знаешь только Мадрид. Только после того, как уйдёшь отсюда, ты поймёшь, насколько велик этот клуб и от чего отказался. Не уходи, оно того не стоит!» Он нашёл себя здесь, он на своём месте.", — сказал Жозе Моуринью.

Новый контракт Винисиуса Жуниора и основные цифры

Показатель Подробности контракта и игрока Игрок / Возраст Винисиус Жуниор (26 лет, вингер) Клуб «Реал Мадрид» (Испания) Срок нового контракта до лета 2032 года Предыдущий контракт действовал до 2027 года Главный претендент лондонский «Арсенал» (проявлял серьёзный интерес)

Интерес лондонского гранда и грандиозный план до 2032 года

Поскольку до окончания действующего контракта 26-летней бразильской звезды оставалось всё меньше времени, лондонский «Арсенал» начал предпринимать серьёзные шаги для его трансфера. Однако благодаря психологии Моуринью, решительности руководства клуба и длительным переговорам Винисиус решил остаться в Мадриде и посвятить «Реалу» свой лучший период карьеры вплоть до 2032 года.

Как вы считаете, правильно ли Винисиус Жуниор поступил, решив остаться в Мадриде до 2032 года, или ему было бы интереснее попробовать себя в Премьер-лиге?

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