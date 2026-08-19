Опубликовано заключение врачей о состоянии здоровья Джамала Мусиалы

·1·Спорт
Опубликовано заключение врачей о состоянии здоровья Джамала Мусиалы

Потеря сознания полузащитником «Баварии» Джамалом Мусиалой прямо на поле вызвала серьезную тревогу в футбольном мире. После такого эпизода, ставшего вторым за четыре дня, ведущие медицинские специалисты высказались о состоянии здоровья футболиста и его диагнозе. Об этом сообщает Goal.com .

Как сообщает BILD, 23-летний футболист вновь потерял сознание в товарищеском матче мюнхенского клуба против «Хайденхайма». До этого такой же пугающий эпизод произошел во время встречи с «РБ Лейпцигом». После оказания медицинской помощи на поле полузащитник был вынужден покинуть газон.

Медицинский диагноз и неврологическое заключение

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль подтвердил, что клуб полностью контролирует ситуацию и оказывает футболисту необходимую помощь. Позже Джамал Мусиала сам выступил с заявлением, сообщив, что ему диагностировали временные эпизоды потери сознания, вызванные неврологической дисфункцией.

Немецкое издание связалось с профессором Кристофом Кляйншницем, руководителем отделения неврологии университетской клиники Эссена, и получило профессиональную оценку ситуации. По мнению специалиста, с неврологической точки зрения это может быть эпилептический приступ или форма абсанс-эпилепсии, поскольку симптомы кратковременной потери реакции соответствуют такому состоянию.

Будущее футболиста и процесс лечения

Профессор Кляйншниц отметил, что это состояние поддается лечению, однако требует длительной терапии. По мнению врачей, при правильном подходе футболист сможет продолжить профессиональную карьеру, и этот диагноз не станет причиной ее завершения.

Эта проблема со здоровьем возникла в тяжелый период карьеры футболиста, связанный с серьезными травмами. Напомним, Мусиала сломал малоберцовую кость и получил тяжелую травму голеностопа в матче против «Пари Сен-Жермен» на клубном чемпионате мира, из-за чего пропустил значительную часть сезона-2025/26.

В настоящее время главная задача футболиста — полностью восстановиться после ортопедических травм и одновременно контролировать недавно выявленное неврологическое состояние. Специалисты уверены, что благодаря правильно подобранному курсу лечения игрок вскоре вернется в оптимальную спортивную форму.

Джамал МусиалаБаварияФутбольные НовостиБундеслигаГерманский Футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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