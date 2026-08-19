В Центральной Азии рождается меньше детей: в Узбекистане снижение достигло рекордного уровня
В Центральной Азии замедляются темпы демографического роста. За первые шесть месяцев 2026 года в регионе родилось 711,3 тысячи детей, что на 5,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Интересно, что в приведённой статистике отсутствуют данные по Туркменистану.
Среди стран региона наиболее заметное снижение рождаемости зафиксировано в Узбекистане.
Демографы отмечают, что объяснить это только одной причиной сложно. На этот процесс влияет несколько социальных и экономических факторов:
откладывание молодёжью вступления в брак;
рождение первого ребёнка в более позднем возрасте;
усиление урбанизации;
рост активности женщин в сфере образования и на рынке труда;
планирование количества детей в семье;
повышение требований к экономической стабильности.
Что означает демографическое изменение?
Последовательное снижение рождаемости в будущем может повлиять на рынок труда, систему образования, здравоохранение и структуру населения.
Пока статистика за первые шесть месяцев 2026 года показывает, что темпы рождаемости в регионе уже не столь высоки, как в предыдущие годы.
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