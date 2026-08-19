В Центральной Азии рождается меньше детей: в Узбекистане снижение достигло рекордного уровня

·44·Узбекистан
В Центральной Азии рождается меньше детей: в Узбекистане снижение достигло рекордного уровня

В Центральной Азии замедляются темпы демографического роста. За первые шесть месяцев 2026 года в регионе родилось 711,3 тысячи детей, что на 5,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Интересно, что в приведённой статистике отсутствуют данные по Туркменистану.

Среди стран региона наиболее заметное снижение рождаемости зафиксировано в Узбекистане.

Демографы отмечают, что объяснить это только одной причиной сложно. На этот процесс влияет несколько социальных и экономических факторов:

откладывание молодёжью вступления в брак;

рождение первого ребёнка в более позднем возрасте;

усиление урбанизации;

рост активности женщин в сфере образования и на рынке труда;

планирование количества детей в семье;

повышение требований к экономической стабильности.

Что означает демографическое изменение?

Последовательное снижение рождаемости в будущем может повлиять на рынок труда, систему образования, здравоохранение и структуру населения.

Пока статистика за первые шесть месяцев 2026 года показывает, что темпы рождаемости в регионе уже не столь высоки, как в предыдущие годы.

УзбекистанТуркменистан
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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