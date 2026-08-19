Шакира запустила многомиллионную инициативу для детей, пострадавших от землетрясения магнитудой 7,4
Известная колумбийская певица Шакира поможет восстановить образовательные учреждения в регионе Чоко, пострадавшие в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 10 августа.
Шакира совместно с филантропом Говардом Грэмом Баффетом примет участие в проекте по восстановлению 10 школ, пострадавших от землетрясения.
Также будет оказана помощь в восстановлении Технологического университета Чоко.
На первом этапе на реализацию проекта будет направлено 1,25 миллиона долларов.
Шакира особо подчеркнула важность образования в процессе восстановления после стихийных бедствий.
По мнению певицы, дети не должны лишаться возможности учиться из-за последствий землетрясения.
Ожидается, что благодаря этой инициативе школы в регионе Чоко будут восстановлены для тысяч учащихся, которые получат возможность продолжить обучение.
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