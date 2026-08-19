Шакира запустила многомиллионную инициативу для детей, пострадавших от землетрясения магнитудой 7,4

·0·Мир
Шакира запустила многомиллионную инициативу для детей, пострадавших от землетрясения магнитудой 7,4

Известная колумбийская певица Шакира поможет восстановить образовательные учреждения в регионе Чоко, пострадавшие в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 10 августа.

Шакира совместно с филантропом Говардом Грэмом Баффетом примет участие в проекте по восстановлению 10 школ, пострадавших от землетрясения.

Также будет оказана помощь в восстановлении Технологического университета Чоко.

На первом этапе на реализацию проекта будет направлено 1,25 миллиона долларов.

Шакира особо подчеркнула важность образования в процессе восстановления после стихийных бедствий.

По мнению певицы, дети не должны лишаться возможности учиться из-за последствий землетрясения.

Ожидается, что благодаря этой инициативе школы в регионе Чоко будут восстановлены для тысяч учащихся, которые получат возможность продолжить обучение.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

498 дней, 195 стран: американский турист совершил кругосветное путешествие с рекордной скоростью!498 дней, 195 стран: американский турист совершил кругосветное путешествие с рекордной скоростью!Сегодня, 14:28Спустя пять месяцев после свадьбы раскрылись новые подробности дела о погибшей невестеСпустя пять месяцев после свадьбы раскрылись новые подробности дела о погибшей невестеСегодня, 13:38В новой книге о принцессе Диане её брат рассказал неожиданную правдуВ новой книге о принцессе Диане её брат рассказал неожиданную правдуСегодня, 13:09Бывший министр обороны Украины выступил с резонансным призывом к выборамБывший министр обороны Украины выступил с резонансным призывом к выборамСегодня, 11:04Кулеба раскрыл, почему переговоры с Москвой провалилисьКулеба раскрыл, почему переговоры с Москвой провалилисьСегодня, 08:54«Удушить до смерти»: Трамп приказал полностью прекратить переговоры с Эрон«Удушить до смерти»: Трамп приказал полностью прекратить переговоры с ЭронСегодня, 08:48
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов