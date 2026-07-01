Ламин Ямаль: «Франция не сильнее нас, мы выиграем чемпионат мира»

Молодая звезда сборной Испании и клуба «Барселона» Ламин Ямаль заявил о своих твердых целях перед предстоящим чемпионатом мира. Талантливый нападающий высоко оценил возможности испанской сборной, отметив, что его команда способна победить любого соперника. По его мнению, «Красная фурия» на данный момент является одной из сильнейших команд мира. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно сообщению издания Goal.com, Ямаль заявил, что не боится сборной Франции, которую считают одним из главных конкурентов Испании. Он напомнил, что подопечные Дидье Дешама не превосходят Испанию, и очные встречи это доказали. Юный талант полностью уверен в победе на мундиале, который пройдет в Северной Америке.

Соперничество с Францией и превосходство Испании

В своем интервью Ямаль остановился на шумихе вокруг сборной Франции, отметив, что не считает их непобедимой командой. «Нельзя называть какую-либо команду непобедимой. Франция не лучше нас; они не могли победить нас с самого чемпионата Европы. Сейчас никто не стоит выше нас, и явного фаворита нет», — подчеркнул футболист.

Известно, что Испания в полуфинале Евро-2024 обыграла именно Францию во главе с Килианом Мбаппе. Ямаль привел эту победу в пример, заявив, что Испания доказала способность достойно играть против любого звездного состава. По его словам, с началом турнира в его мыслях будет только одна цель — поднять кубок над головой.

Чувства победы и твердый характер

Помимо мастерства на поле, Ламин Ямаль отличается своим хладнокровием. Он сказал, что даже в случае завоевания титула чемпиона мира не проронит ни слезинки и сможет сдержать свои эмоции. Футболист признался, что поддается чувствам только в случае травмы или когда видит слезы своей матери.

«Я никогда не излишне волнуюсь и не плачу. Я плакал только тогда, когда видел слезы матери. Даже если мы выиграем чемпионат мира, я точно не заплачу, это невозможно», — говорит 18-летний нападающий. Также, отвечая на вопрос о том, как он будет праздновать победу, он добавил, что из-за своих религиозных убеждений не будет делать татуировки на теле.

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте формируется с представителями нового поколения. Наличие таких молодых и уверенных в себе футболистов, как Ямаль, служит фундаментом для будущих успехов команды. Сейчас футбольное сообщество с большим интересом ждет, насколько смелые прогнозы Ямаля оправдают себя на практике.