Непомнящий заявил, что вместо Каннаваро должен был остаться Кападзе

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказал свое мнение об участи сборной Узбекистана в чемпионате мира 2026 года и деятельности Фабио Каннаваро.

По словам опытного специалиста, итальянский тренер возглавил национальную команду на слишком короткий срок, из-за чего не успел полностью изучить реальные возможности футболистов.

Каннаваро не хватило времени на подготовку

Валерий Непомнящий отметил, что Фабио Каннаваро принял руководство сборной Узбекистана за относительно короткое время до начала чемпионата мира.

По его мнению, за такой короткий период сложно определить сильные и слабые стороны игроков, выбрать наиболее эффективный состав и полностью сформировать новый стиль игры.

«Каннаваро не успел полностью изучить возможности футболистов за столь короткое время», — сказал Непомнящий.

Тренер пытался внедрить в национальной команде современные тактические методы и новые схемы. Однако футболисты не смогли реализовать эти требования на поле на ожидаемом уровне.

«Было бы эффективнее, если бы остался Кападзе»

По мнению Непомнящего, более логичным решением могло бы стать сохранение на посту главного тренера Тимура Кападзе, который впервые в истории вывел Узбекистан на чемпионат мира.

Местный специалист хорошо знал особенности игроков, внутреннюю атмосферу в национальной команде и возможности узбекского футбола.

«Я считаю, что в работе с командой было бы гораздо правильнее и эффективнее, если бы остался Тимур Кападзе», — подчеркнул специалист.

Кападзе долгое время работал с командой в течение отборочного этапа и сформировал отношения между футболистами. С приходом Каннаваро перед мундиалем произошли изменения в тактических взглядах и тренерском штабе.

Федерация вправе принимать любое решение

В то же время Непомнящий высоко оценил работу Федерации футбола Узбекистана по развитию футбола в стране.

По его мнению, федерация уделяет большое внимание инфраструктуре, национальным сборным и подготовке молодых футболистов. Поэтому вполне естественно, что окончательное решение о будущем Каннаваро принимает руководство организации.

«Федерация футбола Узбекистана делает очень большую работу для развития футбола в стране. Поэтому она вправе принять любое решение относительно будущего Каннаваро», — отметил Непомнящий.

После чемпионата мира вопрос о продолжении сотрудничества с итальянским специалистом или передаче сборной другому тренеру может стать одной из главных тем для обсуждения.

Рост Узбекистана был отмечен отдельно

Непомнящий подчеркнул, что, несмотря на результаты, сборная Узбекистана добилась значительного прогресса в последние годы.

Первое участие национальной команды в финальной стадии чемпионата мира стало важным событием в истории узбекского футбола. Сборная вышла на большую сцену против сильнейших команд мира и привлекла внимание международного футбольного сообщества.

«Сборная Узбекистана добилась большого роста. Весь мир узнал о них через футбол. Они достойно действовали и показали максимальный результат из возможного», — сказал бывший тренер.

Участие в мундиале стало большим опытом и для самих футболистов. Высокая скорость, сильное давление и игры против соперников мирового уровня могут способствовать дальнейшему развитию национальной команды в будущем.

Каннаваро возглавил команду в 2025 году

Напомним, что в октябре 2025 года Фабио Каннаваро был назначен главным тренером сборной Узбекистана вместо Тимура Кападзе.

Итальянский специалист за короткое время подготовил команду к чемпионату мира. Однако после итогов мундиаля споры вокруг его деятельности, тактических решений и будущего в сборной усилились.

По мнению Непомнящего, Каннаваро не хватило времени на реализацию задуманных идей. Однако сохранение Кападзе, который хорошо знал местный футбол, могло бы стать более стабильным вариантом для национальной команды.