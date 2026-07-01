Майкл Олисе приблизился к историческому рекорду Пеле по ассистам на ЧМ-2026

Вингер сборной Франции Майкл Олисе приближается к историческому достижению благодаря ярким выступлениям на чемпионате мира 2026 года. 24-летний футболист теперь имеет шанс повторить уникальный показатель бразильской легенды Пеле на мундиалях.

Олисе оформил две голевые передачи в матче 1/16 финала против Швеции, внеся огромный вклад в уверенную победу Франции со счетом 3:0.

Две голевые передачи в матче против Швеции

Франция на протяжении всей встречи имела явное преимущество. Майкл Олисе стал одним из самых активных игроков команды в организации атак, поиске свободных зон и исполнении решающих передач.

Благодаря двум ассистам вингера количество его голевых передач на текущем чемпионате мира достигло пяти. Этот показатель вывел его в число лучших ассистентов в истории мундиалей.

Впереди остался только легендарный Пеле

По данным статистического портала Opta Sport, с 1966 года, когда голевые передачи на чемпионатах мира начали учитываться отдельно, единственным футболистом, записавшим на свой счет более пяти ассистов за один турнир, является Пеле.

Легенда бразильского футбола сделал шесть голевых передач на чемпионате мира 1970 года. На том турнире Бразилия завоевала чемпионский титул, а Пеле был одним из главных лидеров команды.

Если Олисе отдаст еще одну результативную передачу в следующем матче, он повторит 56-летний результат Пеле. Два ассиста же обеспечат новый исторический рекорд.

Занимает важное место в атаке Франции

Майкл Олисе на текущем мундиале выделяется не только голевыми передачами, но и активностью в организации игры.

Его скорость, техника и умение принимать правильные решения вблизи штрафной площади делают атаку Франции во главе с Килианом Мбаппе еще более опасной.

В то время как соперники сосредотачивают основное внимание на Мбаппе, Олисе эффективно использует освободившиеся зоны, создавая удобные возможности для партнеров.

Следующий соперник — Парагвай

Сборная Франции выйдет на поле против Парагвая в стадии 1/8 финала чемпионата мира.

Матч состоится 5 июля. Если Майкл Олисе отметится голевой передачей и в этой встрече, он может сравняться с историческим показателем легенды мирового футбола Пеле.

Франция продолжает борьбу за чемпионство в качестве одного из фаворитов турнира. Олисе же, помимо командного результата, ждет возможность войти в историю мундиалей.