Жоан Лапорта подтвердил: «Барселона» отправила официальное предложение по Хулиану Альваресу

·74·Спорт
Жоан Лапорта подтвердил: «Барселона» отправила официальное предложение по Хулиану Альваресу

Президент каталонского клуба «Барселона» Жоан Лапорта открыто подтвердил, что «Атлетико Мадрид» было направлено официальное предложение по трансферу аргентинского нападающего Хулиана Альвареса. Ожидается, что этот переход станет одним из самых громких событий летнего сезона, так как сам футболист выразил желание продолжить карьеру на «Камп Ноу». Однако переговоры между двумя клубами на данный момент зашли в тупик. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, Лапорта в беседе с журналистами после церемонии открытия нового проекта сообщил, что между клубами начался официальный диалог. По его словам, «Барселона» следила за Хулианом Альваресом еще до его перехода в «Манчестер Сити», но в то время не смогла осуществить трансфер из-за финансовых трудностей. Теперь каталонцы предприняли серьезные шаги, чтобы заполучить чемпиона мира в свои ряды.

Трансферные препятствия и позиция «Атлетико Мадрид»

Сложности в переговорах вызваны жесткой и бескомпромиссной позицией руководства «Атлетико Мадрид». Лапорта обвинил мадридский клуб в «крайне негибком» подходе. По его мнению, руководство «Атлетико» не намерено отпускать Хулиана Альвареса, пока не найдет ему достойную замену. Кроме того, мадридцы выразили недовольство тем, что «Барселона» связалась с игроком до истечения срока действия его контракта, и подали жалобу в ФИФА и Испанскую федерацию футбола.

Сам Хулиан Альварес в интервью после матчей сборной Аргентины намекнул, что пришло время для перемен. «Я говорил с руководством «Атлетико», лучший путь для всех — это мой трансфер, тогда я смогу осуществить свои мечты», — заявил нападающий. Лапорта же подчеркнул, что клуб не имеет никакого отношения к этому заявлению футболиста, и это лишь его личный выбор.

26-летний форвард показал отличные результаты в сезоне 2025-26. Он забил 20 голов и сделал 9 результативных передач во всех турнирах. Такие показатели являются идеальными для усиления линии атаки «Барселоны». Лапорта отметил, что предложение все еще в силе, и если «Атлетико» изменит свое решение, сделка может быть быстро завершена.

По словам президента, между двумя клубами ранее уже совершалось множество трансферов, которые всегда решались на основе взаимных договоренностей. Однако в этот раз ситуация несколько обострилась. Лапорта назвал обращение «Атлетико Мадрид» в юридические органы непонятным и заявил, что такие действия лишь осложняют ситуацию. На данный момент «Барселона» не намерена пересматривать свое предложение и ожидает ответа от мадридской стороны.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресЖоан ЛапортаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Арсенал» готов потратить 130 миллионов фунтов на звезду «Астон Виллы» Моргана Роджерса«Арсенал» готов потратить 130 миллионов фунтов на звезду «Астон Виллы» Моргана РоджерсаСегодня, 18:57«Челси» совершил первый крупный трансфер в эпоху Хаби Алонсо«Челси» совершил первый крупный трансфер в эпоху Хаби АлонсоСегодня, 18:52Джордж Веа объяснил разницу между Килианом Мбаппе и Ламином ЯмалемДжордж Веа объяснил разницу между Килианом Мбаппе и Ламином ЯмалемСегодня, 18:32Эрлинг Холанд недооценил шансы Норвегии в матче против БразилииЭрлинг Холанд недооценил шансы Норвегии в матче против БразилииСегодня, 17:14Необъяснимый спад в карьере Фила Фодена: станет ли «Астон Вилла» спасением для звезды?Необъяснимый спад в карьере Фила Фодена: станет ли «Астон Вилла» спасением для звезды?Сегодня, 17:13«Реал» готовит рекордное предложение по Майклу Олисе«Реал» готовит рекордное предложение по Майклу ОлисеСегодня, 16:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш