Жоан Лапорта подтвердил: «Барселона» отправила официальное предложение по Хулиану Альваресу

Президент каталонского клуба «Барселона» Жоан Лапорта открыто подтвердил, что «Атлетико Мадрид» было направлено официальное предложение по трансферу аргентинского нападающего Хулиана Альвареса. Ожидается, что этот переход станет одним из самых громких событий летнего сезона, так как сам футболист выразил желание продолжить карьеру на «Камп Ноу». Однако переговоры между двумя клубами на данный момент зашли в тупик. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, Лапорта в беседе с журналистами после церемонии открытия нового проекта сообщил, что между клубами начался официальный диалог. По его словам, «Барселона» следила за Хулианом Альваресом еще до его перехода в «Манчестер Сити», но в то время не смогла осуществить трансфер из-за финансовых трудностей. Теперь каталонцы предприняли серьезные шаги, чтобы заполучить чемпиона мира в свои ряды.

Трансферные препятствия и позиция «Атлетико Мадрид»

Сложности в переговорах вызваны жесткой и бескомпромиссной позицией руководства «Атлетико Мадрид». Лапорта обвинил мадридский клуб в «крайне негибком» подходе. По его мнению, руководство «Атлетико» не намерено отпускать Хулиана Альвареса, пока не найдет ему достойную замену. Кроме того, мадридцы выразили недовольство тем, что «Барселона» связалась с игроком до истечения срока действия его контракта, и подали жалобу в ФИФА и Испанскую федерацию футбола.

Сам Хулиан Альварес в интервью после матчей сборной Аргентины намекнул, что пришло время для перемен. «Я говорил с руководством «Атлетико», лучший путь для всех — это мой трансфер, тогда я смогу осуществить свои мечты», — заявил нападающий. Лапорта же подчеркнул, что клуб не имеет никакого отношения к этому заявлению футболиста, и это лишь его личный выбор.

26-летний форвард показал отличные результаты в сезоне 2025-26. Он забил 20 голов и сделал 9 результативных передач во всех турнирах. Такие показатели являются идеальными для усиления линии атаки «Барселоны». Лапорта отметил, что предложение все еще в силе, и если «Атлетико» изменит свое решение, сделка может быть быстро завершена.

По словам президента, между двумя клубами ранее уже совершалось множество трансферов, которые всегда решались на основе взаимных договоренностей. Однако в этот раз ситуация несколько обострилась. Лапорта назвал обращение «Атлетико Мадрид» в юридические органы непонятным и заявил, что такие действия лишь осложняют ситуацию. На данный момент «Барселона» не намерена пересматривать свое предложение и ожидает ответа от мадридской стороны.