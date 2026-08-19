В страшном ДТП в Ташкентской области погибли отец и его 5-летний ребёнок

Трагическое ДТП, произошедшее на автомобильной дороге в Ташкентской области, потрясло всю общественность. В результате опрокидывания Spark, которому во время обгона подрезал путь другой автомобиль, на месте происшествия погибли маленький ребёнок и его отец. Как был задержан водитель Cobalt, ставший причиной трагедии и скрывшийся с места происшествия, и какое суровое наказание ему грозит?

Видео, распространившееся в сети: подрезание и страшное опрокидывание

На широко распространившихся в социальных сетях видеокадрах отчётливо видно, как автомобиль Spark совершал манёвр обгона, когда Cobalt резко подрезал ему путь. В результате потерявший управление Spark выехал на встречную полосу и опрокинулся на обочине.

Водитель Cobalt вместо того, чтобы оказать помощь, скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых ГУВД Ташкентской области, в тот же день была установлена личность скрывшегося с места происшествия водителя Cobalt — 30-летнего X.A., который был полностью задержан." — из официального сообщения ГУВД Ташкентской области

Подробности трагедии и принятые меры

Показатель Состояние и подробности Место и время происшествия дорога Qorasuv–Bo‘ka–Bekobod, 15 августа, 09:30 Участвовавшие автомобили Spark и скрывшийся с места происшествия Cobalt Погибшие и пострадавшие погибли 39-летний отец и 5-летний ребёнок; одна женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии Личность водителя 30-летний X.A. (водитель Cobalt задержан) Возбуждённое дело пункт «а» части 3 статьи 266 УК (повлекшее смерть людей)

Тяжкое уголовное дело: что говорит законодательство?

По данным программы «Millar», в результате ДТП погибли два члена одной семьи, а женщина, получившая тяжёлые травмы, остаётся под наблюдением врачей.

По данному ужасному происшествию возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, проводятся следственные действия. В случае признания водителя виновным ему может быть назначено длительное лишение свободы.

Как вы считаете, следует ли ужесточить меры наказания за умышленное создание помех другим участникам движения во время обгона и последующее бегство с места происшествия?

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь этим предупреждающим сообщением со всеми знакомыми водителями ради безопасности дорожного движения!