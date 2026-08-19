В страшном ДТП в Ташкентской области погибли отец и его 5-летний ребёнок
Трагическое ДТП, произошедшее на автомобильной дороге в Ташкентской области, потрясло всю общественность. В результате опрокидывания Spark, которому во время обгона подрезал путь другой автомобиль, на месте происшествия погибли маленький ребёнок и его отец. Как был задержан водитель Cobalt, ставший причиной трагедии и скрывшийся с места происшествия, и какое суровое наказание ему грозит?
Видео, распространившееся в сети: подрезание и страшное опрокидывание
На широко распространившихся в социальных сетях видеокадрах отчётливо видно, как автомобиль Spark совершал манёвр обгона, когда Cobalt резко подрезал ему путь. В результате потерявший управление Spark выехал на встречную полосу и опрокинулся на обочине.
Водитель Cobalt вместо того, чтобы оказать помощь, скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых ГУВД Ташкентской области, в тот же день была установлена личность скрывшегося с места происшествия водителя Cobalt — 30-летнего X.A., который был полностью задержан."
— из официального сообщения ГУВД Ташкентской области
Подробности трагедии и принятые меры
Показатель
Состояние и подробности
Место и время происшествия
дорога Qorasuv–Bo‘ka–Bekobod, 15 августа, 09:30
Участвовавшие автомобили
Spark и скрывшийся с места происшествия Cobalt
Погибшие и пострадавшие
погибли 39-летний отец и 5-летний ребёнок; одна женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии
Личность водителя
30-летний X.A. (водитель Cobalt задержан)
Возбуждённое дело
пункт «а» части 3 статьи 266 УК (повлекшее смерть людей)
Тяжкое уголовное дело: что говорит законодательство?
По данным программы «Millar», в результате ДТП погибли два члена одной семьи, а женщина, получившая тяжёлые травмы, остаётся под наблюдением врачей.
По данному ужасному происшествию возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, проводятся следственные действия. В случае признания водителя виновным ему может быть назначено длительное лишение свободы.
Как вы считаете, следует ли ужесточить меры наказания за умышленное создание помех другим участникам движения во время обгона и последующее бегство с места происшествия?
Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь этим предупреждающим сообщением со всеми знакомыми водителями ради безопасности дорожного движения!
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