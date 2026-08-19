В страшном ДТП в Ташкентской области погибли отец и его 5-летний ребёнок

·32·Общество
В страшном ДТП в Ташкентской области погибли отец и его 5-летний ребёнок

Трагическое ДТП, произошедшее на автомобильной дороге в Ташкентской области, потрясло всю общественность. В результате опрокидывания Spark, которому во время обгона подрезал путь другой автомобиль, на месте происшествия погибли маленький ребёнок и его отец. Как был задержан водитель Cobalt, ставший причиной трагедии и скрывшийся с места происшествия, и какое суровое наказание ему грозит?

Видео, распространившееся в сети: подрезание и страшное опрокидывание

На широко распространившихся в социальных сетях видеокадрах отчётливо видно, как автомобиль Spark совершал манёвр обгона, когда Cobalt резко подрезал ему путь. В результате потерявший управление Spark выехал на встречную полосу и опрокинулся на обочине.

Водитель Cobalt вместо того, чтобы оказать помощь, скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых ГУВД Ташкентской области, в тот же день была установлена личность скрывшегося с места происшествия водителя Cobalt — 30-летнего X.A., который был полностью задержан."

из официального сообщения ГУВД Ташкентской области

Подробности трагедии и принятые меры

Показатель

Состояние и подробности

Место и время происшествия

дорога Qorasuv–Bo‘ka–Bekobod, 15 августа, 09:30

Участвовавшие автомобили

Spark и скрывшийся с места происшествия Cobalt

Погибшие и пострадавшие

погибли 39-летний отец и 5-летний ребёнок; одна женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии

Личность водителя

30-летний X.A. (водитель Cobalt задержан)

Возбуждённое дело

пункт «а» части 3 статьи 266 УК (повлекшее смерть людей)

Тяжкое уголовное дело: что говорит законодательство?

По данным программы «Millar», в результате ДТП погибли два члена одной семьи, а женщина, получившая тяжёлые травмы, остаётся под наблюдением врачей.

По данному ужасному происшествию возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, проводятся следственные действия. В случае признания водителя виновным ему может быть назначено длительное лишение свободы.

Как вы считаете, следует ли ужесточить меры наказания за умышленное создание помех другим участникам движения во время обгона и последующее бегство с места происшествия?

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь этим предупреждающим сообщением со всеми знакомыми водителями ради безопасности дорожного движения!

Ташкентская областьChevrolet SparkChevrolet CobaltГУВД
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте изъяты психоактивные грибы и 13 тысяч единиц «похудательного» кофеВ Ташкенте изъяты психоактивные грибы и 13 тысяч единиц «похудательного» кофеСегодня, 12:26Катавшиеся на роликах молодые люди не подчинились требованиям сотрудников ОВДКатавшиеся на роликах молодые люди не подчинились требованиям сотрудников ОВДВчера, 21:15На строительном рынке в Намангане произошёл пожарНа строительном рынке в Намангане произошёл пожарВчера, 20:27Важное сообщение для поступивших на 1-й курс: начался приём заявлений в студенческие общежитияВажное сообщение для поступивших на 1-й курс: начался приём заявлений в студенческие общежитияВчера, 16:01В Сырдарьинской области женщину, задушившую двоих детей, чтобы отомстить мужу, приговорили к тюремному срокуВ Сырдарьинской области женщину, задушившую двоих детей, чтобы отомстить мужу, приговорили к тюремному срокуВчера, 15:56В Узбекистане за полгода отцами стали 29 мужчин старше 70 летВ Узбекистане за полгода отцами стали 29 мужчин старше 70 летВчера, 14:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»
В Фергане во время хашара погиб сотрудник центра «Инсон»
Джизакская блогерша Орзигул Уразматова погибла в ДТП
Джизакская блогерша Орзигул Уразматова погибла в ДТП