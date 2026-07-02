Андрес Иньеста: Ламин Ямаль может принести Испании второе чемпионство мира

·3·Спорт
Андрес Иньеста: Ламин Ямаль может принести Испании второе чемпионство мира

Легенда испанского футбола Андрес Иньеста поделился своими мыслями о текущем состоянии национальной сборной и её шансах на чемпионате мира. Выступая на презентации NSN Cycling Team в Барселоне, бывший полузащитник отметил, что молодой талант Ламин Ямаль является ключевой фигурой для Испании. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию Mundo Deportivo Иньеста заявил, что успех сборной Испании напрямую зависит от физического состояния и игры Ламина Ямаля. Напомним, что 17-летний футболист внес огромный вклад в победу команды на Евро-2024, однако на текущем чемпионате мира он борется с травмами.

Гонка лидеров и неожиданные результаты

Говоря о лучших игроках турнира, Андрес Иньеста особо выделил двух звезд. По его словам, Лионель Месси и Килиан Мбаппе сейчас являются самыми яркими фигурами соревнований. Оба нападающих лидируют в гонке бомбардиров, забив по шесть голов.

Иньеста также отметил, что нынешний чемпионат мира богат на неожиданные результаты. В частности, ранний вылет таких грандов, как Германия и Нидерланды, стал сюрпризом для многих. «На таких турнирах каждая мелочь может стать роковой, поэтому нельзя терять концентрацию», — предупредил легендарный футболист.

Шансы Испании и роль Ямаля

Несмотря на травму, Ламин Ямаль провел важные минуты на поле в групповом этапе. Он принял участие в матчах против Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая, сумев забить один гол. Испания заняла первое место в своей группе и готовится к матчу 1/8 финала против Австрии.

«Ламин Ямаль — очень важный игрок для сборной. Его влияние на игру напрямую сказывается на общем результате команды. Я считаю Испанию одним из главных фаворитов и верю, что мы сможем завоевать вторую звезду (второе чемпионство)», — сказал Иньеста.

Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте теперь не имеет права на ошибку в плей-офф. Вся Испания и эксперты ждут полного восстановления Ламина Ямаля, чтобы он снова творил чудеса, как на Евро-2024. В то время как такие соперники, как Франция и Аргентина, вышли в следующие стадии плей-офф, Испания также должна доказать свои чемпионские амбиции.

Андрес ИньестаЛамин ЯмальЛионель МессиКилиан МбаппеИспания
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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